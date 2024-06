डेटिंग ऐप, प्यार और धोखा, बुलाती है! मगर जाने का संभल के... खाने के 'बिल' के जरिए ठगी का नया तरीका

प्‍यार की तलाश में डेटिंग ऐप (Dating App) का सहारा भी आपको स्‍कैम के जाल में फंसा सकता है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों में डेटिंग एप पर लोगों को फंसाकर उन्‍हें लूटने के कई मामले सामने आए हैं. दरअसल, डेट पर जाने के दौरान खाने-पीने का सामान मंगवाया जाता है और फिर सामने आती है डेट की असलियत. जहां पर कुछ हजार के बिल की बजाय एक मोटा बिल थमा दिया जाता है और विरोध करने पर बंधक बनाने के साथ जबरन बिल चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है. यह स्‍कैम किसी एक शहर में नहीं बल्कि कई बड़े शहरों में धड़ल्‍ले से चल रहा है. दिल्‍ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने इस महीने की शुरुआत में एक्‍स पर एक पोस्‍ट की थी, जिसमें उन्‍होंने एक बिल की फोटो शेयर की और बताया कि डेटिंग के नाम पर कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है. उन्‍होंने 'हैदराबाद डेटिंग घोटाले' के बारे में बताते हुए कहा कि एक ही क्‍लब में रोजाना लोगों को फंसाया जाता है.

## HYDERABAD DATING SCAM ALERT ##



◾1 club, different names, daily trapping

◾3 men scammed by same girl reached out

◾8 victims in touch, scammed at same club

◾Trap laid through Tinder, Bumble

◾Bill amounts of 20-40K