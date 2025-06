प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में साइप्रस की नेता ने छुए उनके पैर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दो दिवसीय साइप्रस दौरे के दौरान एक भावुक कर देने वाला पल सामने आया, जब निकोसिया नगर परिषद की सदस्य मिकाएला किथ्रियोटी म्लापा ने भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया. यह पल सोमवार को उस समय देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ देश की ऐतिहासिक सीजफायर लाइन क्षेत्र का दौरा कर रहे थे.

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पीएम मोदी पूर्व में कई बार महिलाओं को उनके पैर छूने से विनम्रता से रोक चुके हैं, इस बार भी म्लापा को आशीर्वाद देते हुए हाथ जोड़ते नजर आए.

#WATCH | Cyprus | Michaela Kythreoti Mhlapa, Member of Council of Nicosia, while welcoming PM Modi at the historic Centre of Nicosia, touched PM Modi's feet as a mark of respect. The PM appreciated her for being familiar with the Indian culture. pic.twitter.com/jTyZ8HJknf