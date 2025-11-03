गुरुग्राम में एक के बाद एक फटने लगे सिलेंडर... दूर तक आसमान में दिखी आग, जानिए हुआ क्या

गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में संडे शाम गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान एक दुकान में अचानक आग लग गई. आग के कारण घर और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. आग से दुकान में रखे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे. इसके कारण आग और धमाके तेजी से बढ़ने लगे. धमाके की आवाज सुनकर आस-पास के लोगों में अफरा- तफरी मच गई. दुकान में आग लगने से ऊपरी मकान में भी लपटें पहुंचीं और उसमें भी आग लग गई. आग की लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं. इससे लोगों में घबराहट और बढ़ गई. दमकल विभाग को सूचना मिली तो दो गाड़ियां मौके पर पहुंची.

VIDEO | Haryana: LPG cylinder explosion in Gurugram, fire tenders arrive on the spot. Further details awaited.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/10rpYtQsQv — Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2025

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुकान के आस-पास खड़ी कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है. आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये घटना साबित करती है कि बाजारों और घरों में आम तौर पर दिखने वाले गैस सिलेंडर रिफिलिंग की दुकानें कितनी खतरनाक हो सकती हैं. एक भी गलती का नुकसान काफी बड़ा हो सकता है और जान-माल की क्षति हो सकती है. आमतौर पर दुकानदार इन कामों को करते वक्त सेफ्टी के इंतजाम नहीं रखते और बेहद लापरवाही वाले अंदाज में काम करते हैं. वहीं कई लोग घर में रखे सिलेंडर या चूल्हे को लेकर भी लापरवाही करते हैं और जांच आदि नहीं कराते हैं. जांच हमेशा गैस सिलेंडर देने वाली कंपनी से ही करानी चाहिए.