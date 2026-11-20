Cyclone Akvan LIVE Updates: चक्रवाती तूफान 'अकवान' ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल समेत कई जगहों पर कहर बरपाया हुआ है. गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट से टकराने के बाद इसका लैंडफॉल शुरू हो चुका है. इसके असर से समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं और ओडिशा की गई जगहों पर भी तेज बारिश हो रही है.ओडिशा सरकार ने तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, संवेदनशील क्षेत्रों में 423 बचाव दल तैनात किए हैं और 9,341 चक्रवात आश्रय स्थल स्थापित किए हैं। यह 24 दिनों में राज्य को खतरे में डालने वाला इस तरह का तीसरा तूफान है, जिसने शुरू में आंध्र प्रदेश में तट से टकराने का अनुमान जताए जाने के बाद अपना रास्ता बदल लिया.

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