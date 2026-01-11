आंध्र प्रदेश में अपराधियों की निकली परेड, गुंटूर पुलिस ने दिया कड़ा संदेश

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस बेहद सख्‍त बरत रही है और जिले के एसपी वकुल जिंदल लगातार आपराधिक गतिविधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुटे हैं. गुंटूर की सड़कों पर ऐसा ही देखने को मिला जब आम लोगों में विश्‍वास और अपराधियों में भय के लिए आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले कुछ कुख्‍यात अपराधियों को शहर की सड़कों पर पैदल चलाया गया. इस दौरान यह लोग अपना सिर झुकाए थे तो आम लोगों के लिए यह बड़ा विश्‍वास था कि एक दिन अपराधियों के साथ यही होता है.

गुंटूर जिले में पहली बार एसपी वकुल जिंदल के निर्देश पर क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अपराधियों को शहर की मुख्य सड़कों पर कई किलोमीटर तक पैदल चलाया गया.

क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वालों की निकली परेड

शहर के बीचों बीच इन अपराधियों को दो लाइनों में खड़ा किया गया और उनकी परेड निकाली गई. इस दौरान ये लोग अपना सिर नीचे किए आगे बढ़ते रहे. मौके पर भारी संख्‍या में पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिली.

पुलिस विभाग ने सक्रिय अपराधियों को चेतावनी देने और लोगों से उनका डर मिटाने के लिए उन्‍हें सड़कों पर पैदल चलाने का एक कार्यक्रम शुरू किया है.

वृंदावन गार्डन से मदर टेरेसा की प्रतिमा तक परेड

पुलिसकर्मियों ने वृंदावन गार्डन से मदर टेरेसा की प्रतिमा तक इन लोगों का सड़क पर मार्च निकाला. जिस भी सड़क से यह लोग गुजरे, हर कोई इन्‍हें ही देख रहा था.

इसके जरिए जिला पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाए.

