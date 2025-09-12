सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, धनखड़ भी दिखे

सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत उनकी कैबिनेट के कई बड़े मंत्री मौजूद रहे. इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे. सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई.उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रेड्डी को बड़े अंतर से हराया था.

इस खास समारोह के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखे. वह पहली कतार में पूर्व उपराष्ट्रपति और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू के बगल में बैठे नजर आए. इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी शामिल हुए. लेकिन सभी की नजर धनखड़ पर ही टिकी रहीं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद ये पहला मौका था जब जगदीप धनखड़ सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में शामिल हुए.

आपको बता दें बीते मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति पद चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयता के मतों से हरा दिया. निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े.

वहीं, वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया था कि वोटिंग में विपक्ष पूरी तरह एकजुट रहा और उसके सभी 315 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया. ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष के 15 वोट कहां खिसक गए. इसमें यह भी दिलचस्प बात है कि 15 वोट अमान्य पाए गए. ऐसा दूसरे पेन से वोट डालने से होता है. 2017 में 11 वोट तो 2022 में 15 अमान्य वोट पाए गए थे.