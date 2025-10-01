विज्ञापन
कफ सिरप से बच्चों की मौत पर मप्र से राजस्थान तक बवाल, दवा की बिक्री पर रोक, जांच के लिए सैंपल भेजे

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की सिरप पीने के बाद 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई. इसके अलावा, राजस्थान के सीकर जिले में भी इसी तरह से एक बच्चे की मौत की खबर है.

  • मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की सिरप पीने से छह बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है
  • राजस्थान के सीकर जिले में भी इसी सिरप से एक बच्चे की मौत होने की खबर मिली है
  • राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राज्य ड्रग कंट्रोल एजेंसियां इन मौतों की जांच कर रही हैं।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की सिरप (Cough Syrup) पीने से कई बच्चों की मौत के मामले ने हड़कंप मचा दिया है. सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) और संबंधित राज्य की ड्रग कंट्रोल एजेंसियां जांच में जुटी हैं. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की सिरप पीने के बाद 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई. इसके अलावा, राजस्थान के सीकर जिले में भी इसी तरह से एक बच्चे की मौत की खबर है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, NCDC की एक टीम जांच के लिए घटनास्थल पर गई थी और उन्होंने सैंपल भी लिए हैं, हालांकि उनकी टेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आई है.

दवाओं के सैंपल की होगी जांच

दवाओं के नमूनों की जांच राज्य की ड्रग अथॉरिटी द्वारा की जा रही है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है, पानी, मच्छरों से जुड़ी (एंटोमोलॉजिकल) और दवाओं के सैंपल की जांच अलग-अलग एजेंसियों द्वारा की जा रही है. सभी जांच रिपोर्ट राज्य के अधिकारियों के साथ साझा की जाएंगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

सिरप पर प्रतिबंध और कंपनी की पहचान

जानकारी के मुताबिक जिस सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है उसकी सप्लाई इसी साल जून में शुरू हुई थी. यह सिरप जयपुर की कायसन फार्मा कंपनी बनाती है. कंपनी का रिकॉर्ड पहले भी विवादों में रहा है। 5 अक्टूबर 2023 को कंपनी की खांसी की दवा का बैच KL-22/359 को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड घोषित किया गया था.

लगातार मामलों के सामने आने के बाद आरएमएससीएल ने इस सिरप के सभी बैच की सप्लाई पर रोक लगा दी है. आरएमएससीएल के कार्यकारी निदेशक जयसिंह ने बताया कि दवा के दो बैच की जांच कराई जा रही है और बाकी 19 बैच पर भी रोक लगाई गई है. स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि बैच का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

Cough Syrup, Rajasthan News, Mp Crime News, Hindi News
