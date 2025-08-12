विज्ञापन
Constitution Club Election Result LIVE: रूडी या बालियान? कौन बनेगा कांस्टीट्यूशन क्लब का किंग, फैसला आज

कांस्टीट्यूशन क्लब के इतिहास में अब तक चसिर्फ तीन बार ही चुनाव हुआ है. आज हो रहा चुनाव चौथा चुनाव है. इससे पहले 2009, 2014, 2019 में चुनाव हुए थे

कौन जीतेगा कांस्टीट्यूशन क्लब का चुनाव.
  • दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुनाव दो बीजेपी उम्मीदवारों के बीच हो रहा है.
  • राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 सालों से क्लब के सचिव रहे हैं. उन्होंने क्लब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.
  • चुनाव से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्लब को अफसरों और दलालों का अड्डा बनाने का आरोप लगाया.
नई दिल्ली:

दिल्ली के प्रतिष्ठित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुनाव (Constitution Club Election Result ) जारी है. शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी. उसके बाद वोोटों की गिनती की जाएगी. चुनाव परिणाम शाम तक घोषित होगा. खास बात यह है कि ये चुनाव बीजेपी के ही दो उम्मीदवारों, सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व सांसद संजीव बालियान के बीच हो रहा है. कंस्टीट्यूशन क्लब की स्थापना 1947 में हुई  थी. यह क्लब सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए सामाजिक और राजनीतिक मंच है. राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 साल से इस क्लब के सचिव रहे हैं. अब उनका मुकाबला पार्टी के ही पूर्व सांसद संजीब बालियान से है. बता दें कि कांस्टीट्यूशन क्लब के मुखिया लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं मगर सचिव का पद काफी महत्वपूर्ण होता है.

UPDATES...

नेताओं के बीच से एक नेता को चुनना चुनौती-स्मृति ईरानी

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव के लिए जो हलचल देखी जा रही है, वह लोकसभा या राज्यसभा चुनावों जैसी ही है. क्लब के सदस्यों के लिए नेताओं के बीच से एक नेता का चुनाव करना एक चुनौती है.

चुनाव नए लोगों के लिए कंफ्यूजिंग-कंगना रनौत

दिल्ली: कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनावों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पहली बार, यह बीजेपी बनाम बीजेपी है, इसलिए नए लोगों के लिए खासकर यह काफी कंफ्यूजिंग है.

क्लब बना अफसरों और दलालों का अड्डा-निशिकांत दुबे

चुनाव से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राजीव प्रताप रूडी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये क्लब अफसरों और दलालों का अड्डा बन गया है. उसे चंगुल से मुक्त कराना है कोई दुविधा नहीं है , मैं संजीव बालियान के लिए काम कर रहा हूं.

बदलाव होना चाहिए-सांसद भोला सिंह

बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि बदलाव होना चाहिए , कोई धर्म संकट नहीं है.

यह चुनाव कोई पार्टी की बात नहीं-पूर्व कांग्रेस सांसद

पंजाब के पूर्व कांग्रेस सांसद ने कहा कि यहां कोई पार्टी की बात नहीं है

कांस्टीट्यूशन क्लब में कौन डालता है वोट?

कांस्टीट्यूशन क्लब के 1200 सदस्य हैं, जो कि सांसद और पूर्व सांसद ही होते हैं. वोटिंग की अगर बात करें तो करीब 100 लोग ही इसके लए वोट डालने आते हैं. लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग नजर आ रहा है. इस बार की सरगर्मी देख कर लग रहा है कि वोट डालने वालों का आंकड़ा 500 के पार जाएगा.

कांस्टीट्यूशन क्लब में अब तक कितनी बार हुआ चुनाव?

खेल, संस्कृति और कोषाध्यक्ष के सचिव के लिए चुनाव इस बार भी नहीं हुए. खेल सचिव के लिए राजीव शुक्ला, संस्कृति सचिव के लिए टी शिवा और कोषाध्यक्ष के लिए जितेंद्र रेड्डी को निर्विरोध चुन लिया गया है.

