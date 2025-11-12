विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार की जनता ने फिर NDA को चुना... EXIT POLLS के नतीजों पर एनडीटीवी से बोले राजीव प्रताप रूड़ी

राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अभी तक के एक्जिट पोल्स से ये तो साफ है कि बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में चुनना था और जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना है.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार की जनता ने फिर NDA को चुना... EXIT POLLS के नतीजों पर एनडीटीवी से बोले राजीव प्रताप रूड़ी
एग्जिट पोल्स को लेकर राजीव प्रताप रूडी का बड़ा बयान
  • बिहार चुनाव में आए 17 एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के करीब दिख रहा है
  • राजीव प्रताप रूडी के मुताबिक बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को फिर से चुना है
  • राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राजपूत और फॉरवर्ड समुदाय के लोगों ने एनडीए को भारी वोट दिए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार चुनाव को लेकर बीते दिनों आए तमाम एक्जिट पोल्स के नतीजों पर गौर करें तो बिहार में एक बार फिर NDA गठबंधन की सरकार बनते दिख रही है. महागठबंधन ज्यादातर एग्जिट पोल्स में पिछड़ता दिख रहा है. हालांकि, बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तो 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा. इन एग्जिट पोल्स को लेकर NDTV ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी से खास बातचीत की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीते दिनों आए 17 एग्जिट पोल्स ने एनडीए के पक्ष में फैसला दिया है. यानी की ये साफ है कि बिहार की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुना है. 

उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में चुनना था और जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना है. बिहार को चयन करना था नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच और जनता ने नीतीश कुमार को चुना है. इस बार महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया है, ऐसे में ये यहां की जनता ने बीजेपी के पक्ष में नीतीश कुमार सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास पर अपनी मुहर लगाई है. 

जातीय समीकरण पर भी रखी अपनी बात

राजीव प्रताप रूडी ने इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण पर भी अपनी रखी. उन्होंने कहा कि मैं राजपूत समाज से आता हूं. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में राणा सांगा समाज ने एनडीए के लिए वोट किया है. जो हमारे फॉरवर्ड समुदाय के लोग थे उनकी आस्था NDA के पक्ष में है. इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब मिस गवर्नेंस की बात करते हैं तो चेहरा लालू यादव जी का आता है. बात अगर राहुल गांधी की करूं तो उन्होंने दिल्ली का चुनाव बिहार में लड़ा है. बिहार में इस बार SIR का मुद्दा था ही नहीं. उन्होंने चुनाव में जो टैगलाइन बनाया वह प्रासंगिक नहीं था.

प्रशांत किशोर को लेकर कही ये बात

इस खास बातचीत के दौरान राजीव प्रताप रूडी ने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष में RJD और कांग्रेस का जो स्पेस था वो तो प्रशांत किशोर ले गए गए हैं. 1 साल से दिल्ली और मुंबई में लोग सिर्फ प्रशांत किशोर की बात करते थे लेकिन जब चुनाव हुआ तो वह दिखाई नहीं दिए. वह चुनाव नहीं लड़े, उनकी पार्टी का कोई रेलीवेंस नहीं दिखा, वह कोई फैक्टर नहीं बने जिससे कि बिहार में ट्रायंगुलर कॉन्टैक्ट होता. बिहार में आमने-सामने का चुनाव था जिसमें एनडीए को बहुमत मिलना तय है.

बिहार नतीजे से एनडीए का गठबंधन देश में और मजबूत होगा राष्ट्रीय राजनीति में इसकी महत्ता और बढ़ेगी. उन्होंने आगे कहा कि बिहार में 14 करोड़ की आबादी है. महागठबंधन पहले ही बिखरा हुआ था, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी बिखरा रहेगा. उनके बिखराव का ही नतीजा है कि आम जनता को महागठबंधन पर भरोसा नहीं है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Rajeev Pratap Rudy, RJD
Get App for Better Experience
Install Now