CM फडणवीस के डिलीट पोस्ट का राज क्या है, नागपुर में कांग्रेस ने MLC चुनाव की पलटी बाजी, विपक्ष BJP पर हमलावर

एक चौंकाने वाली जीत, फिर एक डिलीट की गई पोस्ट और अब तीखे कटाक्ष... नागपुर MLC चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को BJP पर निशाना साधने का मौका दे दिया है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं. कांग्रेस का कहना है कि फडणवीस को अपनी वह 'शेखी बघारने वाली' पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, जो उन्होंने बुधवार को पहले की थी. दरअसल कांग्रेस के उम्मदीवार अभिजीत वंजारी ने महाराष्ट्र के नागपुर स्नातक सीट पर शानदार जीत दर्ज कर ली है. अभिजीत वंजारी ने बीजेपी के उम्मीदवार सुधाकर कोहले को बड़े वोटों के अंतर से हराया है और MCL बनने वाले हैं.

राज्य और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने MLC चुनावों में कांग्रेस के 'खाली हाथ' रहने पर तंज कसा था. खुद प्रधानमंत्री ने भी इसपर पोस्ट किया था. लेकिन अंत में कांग्रेस ने नागपुर सीट जीतकर सबको चौंका दिया. यहां तक कि नतीजे आने से कुछ समय पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर तंज कसा था. उन्होंने कांग्रेस को 'बिग फैट जीरो' यानी शून्य सीटें मिलने की बात लिखी थी. जब नतीजे आए तो साफ हुआ कि बीजेपी ने समय से पहले ही जश्न मना लिया. जैसे ही कांग्रेस ने नागपुर MLC चुनाव जीती वैसे ही सीएम फडणवीस को यह पोस्ट डिलीट करना पड़ा.

कांग्रेस और NCP(SP) ने फडणवीस को घेरा

सीएम फडणवीस ने अपना पोस्ट डिलीट किया तो उन्हें विपक्ष ने घेर लिया. महाराष्ट्र कांग्रेस ने लिखा, "ट्वीट डिलीट करके फडणवीस ने एक बार फिर सावरकर की विरासत को बचा लिया है! फडणवीस ने नतीजे आने से पहले ही पोस्ट कर दिया था. लेकिन उनका डींग हांकने वाला तीर पलटकर सीधे उनके सीने में ही जा लगा! आखिरकार, उन्हें वह ट्वीट डिलीट करना ही पड़ा."

इस पोस्ट में महाराष्ट्र कांग्रेस ने आगे कहा, "मिस्टर फडणवीस, अभी से डर गए? यह तो बस ट्रेलर है! 2029 में, महाराष्ट्र की जनता आप पर ऐसा राजनीतिक बम गिराएगी कि आज का यह ट्वीट भी आपको परेशान करेगा! शुभकामनाएं, मिस्टर फडणवीस! अगले झटके के लिए तैयार रहें."

महाराष्ट्र कांग्रेस ने इसके साथ सोशल मीडिया पर फडणवीस के एक डिलीट किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि इस पुरानी पार्टी को चुनावों में "बड़ा सा शून्य" मिला है.

वहीं नेशनल कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के सांसद और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी सीएम फडणवीस पर तंज कसा. उन्होंने एक्स पर लिखा, "आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, नागपुर ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र में, जहां आपने खुद व्यक्तिगत रुचि ली और बागी उम्मीदवारों को अपना नाम वापस लेने के लिए मनाने के लिए घर-घर जाकर बात की, उसी नागपुर निर्वाचन क्षेत्र में, जहां RSS का मुख्यालय स्थित है, वहां BJP को हार का सामना करना पड़ा. इसका मतलब बिल्कुल साफ है…… यह वाकई अफसोस की बात है कि आपको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा; लेकिन आपके उस डिलीट किए गए ट्वीट में सत्ता का जो भारी अहंकार झलकता था, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. खैर, मैं समझ सकता हूं. शायद आप भूल गए थे कि चुनाव बैलेट के जरिए हुआ था, इसलिए शायद आपने जल्दबाजी में वह ट्वीट कर दिया होगा… जीतने वाले उम्मीदवार अभिजीत वंजारी को बधाई, उन ग्रेजुएट्स का धन्यवाद जिन्होंने वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया, और चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं!"

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