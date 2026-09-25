मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस आज चुनाव आयोग के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करने जा रही है. कांग्रेस नेता पूरे देश में चुनाव आयोग कार्यालयों तक विरोध मार्च निकालेंगे. पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के लिए गए सभी फैसलों और वोटर लिस्ट में बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की है. दिल्ली गैंग रेप के बाद पार्कों और पब्लिक प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पेट्रोलिंग की.नेपाल के पीएम ने बाढ़ के हालात में मदद के लिए भारत का आभार जताया है.पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान और पाक आर्मी के बीच लड़ाई फिर शुरू हो ई है. सिक्किम में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है.



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