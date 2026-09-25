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1 minute ago

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस आज चुनाव आयोग के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करने जा रही है. कांग्रेस नेता पूरे देश में चुनाव आयोग कार्यालयों तक विरोध मार्च निकालेंगे. पार्टी ने  ज्ञानेश कुमार के लिए गए सभी फैसलों और वोटर लिस्ट में बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की है. दिल्ली गैंग रेप के बाद पार्कों और पब्लिक प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पेट्रोलिंग की.नेपाल के पीएम ने बाढ़ के हालात में मदद के लिए भारत का आभार जताया है.पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान और पाक आर्मी के बीच लड़ाई फिर शुरू हो ई है. सिक्किम में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है.
 

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Sep 25, 2026 09:51 (IST)
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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच में याचिका दाखिल

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच में याचिका दायर की गई है.इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा लिए गए कई फैसलों और निर्वाचन आयोग के कामकाज के तरीकों को चुनौती दी गई है.

Sep 25, 2026 09:11 (IST)
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10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में कमलजीत और सुरुचि

एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन कमलजीत और सुरुचि ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 587 अंक के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है.

Sep 25, 2026 09:09 (IST)
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बीजेपी मना रही पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती

 बीजेपी आज देशभर में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती मना रही है. इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य नेताओं ने  उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

Sep 25, 2026 09:07 (IST)
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तेजस्वी का सीएम सम्राट पर जमुई कांड की पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप

जमुई कांड पर तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि  वह खुद POCSO एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं.उन्होंने ही नाबालिग पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की हैं.

Sep 25, 2026 09:06 (IST)
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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस

कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है.

Sep 25, 2026 09:06 (IST)
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कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन

कांग्रेस आज चुनाव आयोग के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करने जा रही है. कांग्रेस नेता पूरे देश में चुनाव आयोग कार्यालयों तक विरोध मार्च निकालेंगे.

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