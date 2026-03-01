विज्ञापन
ईरान के खिलाफ ट्रंप की जंग के पीछे मामला केवल 'सुरक्षा' नहीं, असली खेल समझ लीजिए

Vivek Mishra
  • ब्लॉग,
  • Updated:
    मार्च 01, 2026 13:00 pm IST
    • Published On मार्च 01, 2026 12:41 pm IST
    • Last Updated On मार्च 01, 2026 13:00 pm IST
पिछले साल 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला बोला, तो इसका रणनीतिक तर्क स्‍पष्‍ट था. सबको यही लगा कि यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है. इजरायल चाहता है कि ईरान कभी परमाणु बम न बना पाए और अमेरिका इस इलाके में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है. ट्रंप ने जब परमाणु समझौते (JCPOA) से हाथ खींचा और ईरान ने अपनी साइट्स की जांच रुकवा दी, तभी से रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई थी. फिर 7 अक्टूबर को हमास के हमले और ईरान द्वारा खुलेआम उनका साथ देने ने आग में घी का काम किया.

लेकिन अगर गौर से देखें, तो ट्रंप इस पूरे मामले को व्यापारिक नजरिए से देख रहे हैं. ट्रंप प्रशासन ने क्षेत्र में अपने हितों को देखने के लिए आर्थिक चश्मे का इस्तेमाल किया. मिडिल ईस्‍ट में किसी भी प्रत्यक्ष आर्थिक हित की अनुपस्थिति में, केवल रणनीतिक लक्ष्य, ट्रंप प्रशासन के लिए पर्याप्त ट्रिगर नहीं हो सकते थे, जो खुले तौर पर आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है.

इसके अलावा, ईरान में एक सैन्य भागीदारी ट्रंप के उस राजनीतिक वादे के उलट है, जिसमें उन्होंने नए युद्ध शुरू न करने, बल्कि उन्हें रोकने वाले राष्ट्रपति बनने की बात कही थी. फिर भी, ईरान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाए गए साहसी लेकिन अप्रत्याशित कदमों के पीछे निश्चित रूप से आर्थिक आधार हैं जो उनके वर्तमान रणनीतिक तर्क का मार्गदर्शन कर रहे होंगे. 

विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल क्षेत्र में एक आर्थिक तर्क से मजबूती से जुड़ा हुआ है और सामान्य रूप से इसलिए क्योंकि ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी, जो उसके सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते थे, अब अक्षम और सबसे कमजोर स्थिति में हैं.

इजरायल के साथ अमेरिका के हित 

मध्य पूर्व में अमेरिकी आर्थिक हित वर्षों से कम हुए हैं, भले ही अमेरिका ने एनर्जी इंपोर्टर से दुनिया के लिए एनर्जी एक्‍सपोर्टर बनकर अपनी किस्मत बदल ली. इस प्रकार, मध्य पूर्व में अमेरिका के रणनीतिक हितों में सबसे ऊपर इजरायल के साथ उसका गठबंधन है. पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई सैन्य उपस्थिति के बावजूद इजरायल इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिस पर अमेरिका वास्तव में भरोसा कर सकता है. फिर भी, मध्य पूर्व में ट्रंप प्रशासन के वर्तमान दांव मूल रूप से आर्थिक हैं. 

ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल से जिस प्रमुख मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है, वह है अब्राहम एकॉर्ड्स के माध्यम से इजरायल और अन्य भागीदारों के बीच क्षेत्रीय सामान्यीकरण का प्रश्न, जिस पर क्षेत्रीय अर्थशास्त्र का व्यापक नेटवर्क आधारित हो सके. जबकि अमेरिका लागू करने वाले (Enforcer) के रूप में आया, यूएई क्षेत्र का आर्थिक दिग्गज था और भारत एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके पूरे क्षेत्र में अच्छे संबंध थे और जो दुनिया के सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक के रूप में हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था. 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमलों ने इन लक्ष्यों को बाधित कर दिया और क्षेत्र को संकट में डाल दिया. 

आश्चर्यजनक नहीं है कि ट्रंप प्रशासन के बाद बाइडन प्रशासन के प्रयासों को क्षेत्र में प्रयोग या उपेक्षा के बजाय मजबूत करने के लिए बनाया गया था. इसी प्रशासन के तहत भारत, इजरायल, UAE और अमेरिका ने 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह स्थापित करने के लिए पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया. अगले वर्ष, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय आयोग के नेताओं की बैठक के बाद एक और आर्थिक पहल 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)' की घोषणा की गई. बाइडन प्रशासन के तहत ये आर्थिक पहलें पहले ट्रंप प्रशासन के उन प्रयासों पर आधारित थीं, जो तेजी से बदलते मध्य पूर्व और वहां के अमेरिकी हितों के साथ फिर से जुड़ने के लिए किए गए थे. दूसरा ट्रंप प्रशासन तब सत्ता में आया जब यूरोप और मध्य पूर्व के युद्ध ने क्षेत्र को काफी हद तक बदल दिया था. लेकिन उनके राष्ट्रपति पद ने एक विस्तृत आर्थिक तर्क अपनाया जिसने मध्य पूर्व को तीन बिंदुओं पर रखा. 

पहला, क्षेत्र में शांति लागू करना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि इतिहास में कभी भी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बाहरी रूप से प्रेरित किया जा सकता था, तो वह समय अब था. दूसरा, अमेरिका के अधिकांश आर्थिक हित, विशेष रूप से ट्रंप द्वारा तेल और गैस की ड्रिलिंग फिर से शुरू करने के बाद हिंद-प्रशांत देशों को ऊर्जा आपूर्ति करने की उसकी इच्छा, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता पर निर्भर थी और अमेरिका ने ईरान को ट्रंप की शांति परियोजना में एक बाधा के रूप में देखा. यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ईरान ने वर्तमान संघर्ष में यूएई के तटस्थ रुख और वहां अन्य देशों की तुलना में बहुत कम अमेरिकी संपत्तियों के बावजूद, वहां के आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया. वित्तीय केंद्र के रूप में यूएई की छवि को लगने वाला एक विनाशकारी झटका इस क्षेत्र में अमेरिका के संभावित आर्थिक दांवों के लिए एक चेतावनी हो सकता है.

ट्रंप के आर्थिक हित और शर्तें कई सारी 

मध्य पूर्व के लिए ट्रंप की आर्थिक योजना में शुरू से ही बहुत सारी शर्तें थीं. गाजा में पुनर्निर्माण और युद्ध के बाद के शासन के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' परियोजना ने बड़े आर्थिक खिलाड़ियों को किनारे पर इंतजार करते देखा है. इसने ट्रंप के करीबी घेरे (जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ) के लिए इस परियोजना पर हाथ डालने के रास्ते खोल दिए होंगे, हालांकि वित्त, समय सीमा और वैश्विक व क्षेत्रीय जनादेश पर कोई स्पष्टता नहीं है. 

दूसरा, I2U2 और IMEC को वहीं से उठाना जहां उन्होंने पहले कार्यकाल में अब्राहम एकॉर्ड्स को छोड़ा था, हमेशा ट्रंप के मन में था. अंत में, मध्य पूर्व में शांति के लिए ट्रंप की जल्दबाजी के पीछे दो मजबूत प्रेरणाएं हो सकती हैं: सेमीकंडक्टर और एआई के दृष्टिकोण से क्षेत्र (विशेष रूप से सऊदी अरब और यूएई) को टेक हब में बदलने का उनका दांव; और अमेरिका से हिंद-प्रशांत तक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना, भले ही क्षेत्र में अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति बढ़ रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप का वेनेजुएला दांव उनके ऊर्जा खेल को बढ़ाने के लिए सफल रहा है.

मध्य पूर्व में शांति कभी भी महाशक्तियों के दावों का परिणाम नहीं रही है, लेकिन एक बार के लिए ट्रंप प्रशासन क्षेत्रीय दबाव को नियंत्रित करने और शांति लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखता है. 

