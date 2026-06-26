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कांग्रेस ने दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को बनाया यूपी का प्रमुख, संजय दत्त को दी गई हरियाणा की जिम्मेदारी

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कांग्रेस ने दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को बनाया यूपी का प्रमुख, संजय दत्त को दी गई हरियाणा की जिम्मेदारी

कांग्रेस ने यूपी, हरियाणा और ओडिशा में संगठन में बड़े बदलाव किए हैं. कांग्रेस ने दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाया है. वहीं संजय दत्त को हरियाणा और लालजी देसाई को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है. कांग्रेस में कई दिनों से संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही थी. 

यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव

AICC द्वारा जारी पत्र के अनुसार कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी है. गौतम इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रह चुके हैं. पिछले दिनों राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में मायावती के आवास पर जाकर उनसे मिलने की नाकाम कोशिश की थी. यूपी चुनाव से पहले गौतम को प्रभारी बनाना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है.

इसके अलावा यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को कांग्रेस सेवा दल का प्रमुख नियुक्त किया गया है. 

इन नेताओं को भी मिली नई जिम्मेदारी

इसके अलावा हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए बीके हरिप्रसाद को हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया. हरिप्रसाद के स्थान पर हरियाणा के प्रभारी बनाए गए संजय दत्त अब तक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा रहे थे. अजय कुमार लल्लू को ओडिशा प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है. श्रीनिवास को लालजी देसाई के स्थान पर सेवा दल का प्रमुख बनाया गया है.

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