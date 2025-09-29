विज्ञापन
लोकल ट्रेन से फेंका नारियल सीधे सिर पर गिरा... वहीं गिर पड़े 30 साल के संजय, दर्दनाक मौत

ट्रेन, बस या किसी अन्य वाहन में सफर के दौरान अक्सर हम खाने-पीने का सामान बाहर यूं ही फेंक देते हैं, जो किसी अन्य राहगीर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

लोकल ट्रेन से फेंका नारियल सीधे सिर पर गिरा... वहीं गिर पड़े 30 साल के संजय, दर्दनाक मौत
Coconut video
मुंबई:

लोकल ट्रेनों से लेकर हाईराइज सोसायटी में अक्सर ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं, जहां छोटी सी लापरवाही अक्सर जानलेवा बन जाती है. हमने सोसायटी की बालकनी की दीवार पर रखे गमले या अन्य सामान नीचे चलते लोगों पर गिर जाते हैं, या कुछ सामान नीचे फेंक दिया जाता है और दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के नाइगांव इलाके में हुआ, जहां चलती लोकल ट्रेन से किसी ने नारियल फेंका, जो सीधे एक शख्स के सिर पर लगा और वो घायल हो गया. बाद में युवक की मौत हो गई.

नाइगांव के रहने वाले 30 साल के संजय भोईर की चलते-फिरते जिंदगी थम गई। संजय नाइगांव स्टेशन की तरफ बे ब्रिज पर पैदल जा रहे थे, तभी गुजर रही लोकल ट्रेन से यात्रियों ने नारियल और पूजा का पानी खाड़ी की ओर फेंका. उसी दौरान नारियल सीधे संजय के सिर पर आकर लगा. सिर पर गंभीर चोट लगने से वो वहीं ढेर हो गए. पहले उन्हें वसई के नगर निगम के सिर डी.एम. पेटिट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ती गई. बाद में उन्हें मुंबई के बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. स्थानीय लोग बताते हैं कि नाइगांव-भायंदर और वैतरना-विरार के बे ब्रिज पर अक्सर यात्री पूजा-पाठ के बाद नारियल, पानी और मूर्तियां चलते लोकल से नीचे फेंकते हैं। कई बार ये सामान पुल पर चल रहे पैदल यात्रियों पर गिर जाता है और हादसे हो जाते हैं.

