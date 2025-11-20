कोस्टगार्ड ने एक हफ्ते में पकड़ी चौथी बांग्लादेशी नाव, 28 मछुआरे हिरासत में लिए गए

कोस्टगार्ड ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में घुसी एक बांग्लादेशी मछुआरा नौका को पकड़ लिया. नाव पर सवार सभी 28 मछुआरों को अवैध प्रवेश और बिना अनुमति मछली पकड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया. यह कार्रवाई समुद्री क्षेत्र में विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ने से संबंधित क़ानून के तहत की गई.

गश्ती पोत ने पकड़ी बांग्लादेशी नौका

कोस्टगार्ड के अनुसार, 20 नवंबर को निगरानी के दौरान एक गश्ती पोत ने भारतीय जलक्षेत्र में एक संदिग्ध नौका को चकमा देने वाले तरीके से चलते हुए देखा गया. रोककर की गई जांच से पता चला कि वह बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नौका थी, जिसके किसी भी सदस्य के पास भारतीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की वैध अनुमति या लाइसेंस नहीं था. तलाशी में नाव पर मिले उपकरण और ताज़ा पकड़ी गई मछलियों से स्पष्ट हुआ कि यह दल प्रतिबंधित क्षेत्र में सक्रिय रूप से अवैध मछली पकड़ रहा था.

28 क्रू सदस्य हिरासत में लिए गए

तटरक्षक की टीम ने नौका को ज़ब्त किया और सभी 28 क्रू सदस्यों को हिरासत में लेकर नमखाना फिशिंग हार्बर पहुंचाया, जहां उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मरीन पुलिस को सौंप दिया गया. इसी सप्ताह भारतीय जलक्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने के मामलों में यह चौथी बांग्लादेशी नाव पकड़ी गई है. इससे पहले 18 नवंबर को कोस्टगार्ड ने 79 बांग्लादेशी मछुआरों को गिरफ्तार किया था.

लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि कोस्टगार्ड देश के समुद्री हितों, राष्ट्रीय संसाधनों और भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बंगाल की खाड़ी में चौबीसों घंटे निगरानी बनाए हुए है, ताकि समुद्री कानूनों का प्रभावी रूप से पालन हो सके.