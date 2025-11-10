विज्ञापन
यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को करेंगे अनिवार्य, सीएम योगी का ऐलान

सीएम योगी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "अगर देश में कोई दोबारा जिन्ना पैदा होने की कोशिश करता है, तो उसे हम यहीं जिंदा दफन कर देंगे." उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं."

  • योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने का निर्णय लिया
  • मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के विरोध को भारत के विभाजन का एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण बताते हुए अनुचित करार दिया
  • योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के विरोध को राष्ट्रविरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को अनिवार्य करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध न केवल अनुचित है, बल्कि यह भारत के विभाजन के पीछे एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण भी रहा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "यह वही लोग हैं जो सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं." उन्होंने वंदे मातरम के विरोध को राष्ट्रविरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि ऐसे विचारों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सीएम योगी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "अगर देश में कोई दोबारा जिन्ना पैदा होने की कोशिश करता है, तो उसे हम यहीं जिंदा दफन कर देंगे." उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं.
 

