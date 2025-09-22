विज्ञापन
पूरे दिन मेरे रील देखते हैं केजरीवाल, पंजाब पर ध्यान दें...सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम पर कसा तंज

रेखा गुप्ता ने डीटीसी की स्थिति सुधारने का भी वादा किया.  उन्होंने कहा कि ये रेखा गुप्ता है, दिल्ली की बेटी. हम डीटीसी को घाटे से फायदे में लाकर दिखाएंगे.

पूरे दिन मेरे रील देखते हैं केजरीवाल, पंजाब पर ध्यान दें...सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम पर कसा तंज
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे उनका वीडियो कम देखें
  • रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल को पंजाब की जनता पर ध्यान देना चाहिए, न कि अन्य मुद्दों पर
  • मुख्यमंत्री ने डीटीसी की खराब स्थिति सुधारने और इसे घाटे से फायदे में बदलने का वादा किया
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, “मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूं कि साहब थोड़ा सा हमारे वीडियो, इंटरव्यू और रील देखना कम कर दो. सारा दिन मेरी ही रील देखते रहते हो... हाथ ऊपर कर दिया, हाथ पीछे कर लिया. रेखा गुप्ता सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित मल्टी-लेवल इलेक्ट्रिकल बस डिपो के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रही थीं. 

ध्यान लगाना है तो पंजाब की जनता पर लगाओ: रेखा गुप्ता

गुप्ता ने आगे कहा कि अगर केजरीवाल को ध्यान लगाना है तो पंजाब की जनता पर लगाना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पंजाब बाढ़ से जूझ रहा था, तब केजरीवाल किसी पीड़ित के साथ खड़े नज़र नहीं आए. 

दिल्ली की बेटी हूं, किसी से डरती नहीं: रेखा गुप्ता

अपने संबोधन में रेखा गुप्ता ने डीटीसी की स्थिति सुधारने का भी वादा किया.  उन्होंने कहा, “ये रेखा गुप्ता है, दिल्ली की बेटी. हम डीटीसी को घाटे से फायदे में लाकर दिखाएंगे. जो भी चीज़ आपने खराब हालत में छोड़ी, उसे हम सुधारकर दिखाएंगे. मैं किसी से डरती नहीं हूं. 

GST कटौती को नवरात्रि का उपहार बताया

रेखा गुप्ता ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए जीएसटी कटौती पर केंद्र सरकार की सराहना की.  उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीजें अब सस्ती हो गई हैं. उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हर सामान पर GST घटाकर हमें नवरात्रि और दिवाली का उपहार दिया है. आज से बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है और मां दुर्गा की आराधना नियमों के साथ होगी. 

Rekha Gupta, Arvind Kejriwal
