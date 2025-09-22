विज्ञापन
विशेष लिंक

अरुणाचल के पहाड़ों में नवरात्रि के पहले दिन पीएम मोदी को हुए शैलपुत्री के दर्शन, जानिए क्या कहा

पीएम मोदी ने कहा कि जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है. यहां का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है. 

Read Time: 3 mins
Share
अरुणाचल के पहाड़ों में नवरात्रि के पहले दिन पीएम मोदी को हुए शैलपुत्री के दर्शन, जानिए क्या कहा
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में हजारों करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया
  • अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की धरती और देशभक्ति के उफान की भूमि बताया गया है
  • अरुणाचल का पहला रंग तिरंगे के केसरिया रंग के समान शौर्य और शांति का प्रतीक है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
इटानगर:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में हजारों करोड़ के विकास योजनाओं का उद्धाटन करते हुए कहा कि अरुणाचल की यह भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ देशभक्ति के उफान की भी धरती है. जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है. यहां का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है. 

पहला यह कि नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे इन शानदार पहाड़ों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. नवरात्रि के इस दिन हम हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं. इन पहाड़ों के बीच रहकर अपनी भक्ति अर्पित करना सचमुच दिव्य अनुभूति है. आज देश में NextGenGST Reforms लागू हुए हैं. GST बचत उत्सव की शुरुआत हुई है. त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को यह डबल बोनस मिला है. 

हम नॉर्थ ईस्ट के आठों राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते. यहां विकास के लिए केंद्र सरकार अधिक से अधिक धन खर्च कर रही है.

- पीएम मोदी

कांग्रेस की सोच से देश को दिलाया मुक्ति: PM मोदी

2014 में जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तब मैंने कांग्रेस की सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली. हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, Nation First की भावना है. हमारा एक ही मंत्र है, 'नागरिक देवो भव:' प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है, उस काम को वह कभी हाथ ही नहीं लगाती। कांग्रेस की इस आदत से नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ.  जहां विकास कार्य करना चुनौती होता था, उसे कांग्रेस पिछड़ा घोषित कर भूल जाती थी. जो सीमा से सटे गांव थे, उन्हें लास्ट विलेज कहकर पल्ला झाड़ लेती थी. यही कारण है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों का पलायन होता गया. 

अरुणाचल विकास में पीछे रह गया: PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यहां विकास की किरण आते-आते कई दशक लग गए.  मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं. अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है. लेकिन जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चला रहे थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया. 

ये भी पढ़ें-:  Exclusive: कांग्रेस कहती है GST उनका आइडिया था, फिर लागू क्‍यों नहीं कर पाई, अमित शाह ने NDTV को बताया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Arunachal Visit, Arunachal Development Projects
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com