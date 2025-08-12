विज्ञापन
विशेष लिंक

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हर जिले में मिनी सचिवालय प्राथमिकता और गौशाला जरूरी

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार चाहती है कि दिल्ली के हर जिलें में एक मिनी सचिवालय स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को अलग-थलग बने सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

Read Time: 3 mins
Share
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हर जिले में मिनी सचिवालय प्राथमिकता और गौशाला जरूरी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर दिल्ली की विकास योजनाओं व अन्य मुद्दों पर बातचीत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर जिले में एक मिनी सचिवालय जरूरी है साथ ही  सरकार यह भी चाहती है कि हर जिले में एक गौशाला भी बने. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वतत्रंता दिवस को लेकर ‘हर घर तिरंगा' अभियान में तिरंगों के वितरण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने डीएम के काम को सराहा और उनकी समस्याएं भी सुनीं, साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जनहित को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए.

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार चाहती है कि दिल्ली के हर जिलें में एक मिनी सचिवालय स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को अलग-थलग बने सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को यह भी निर्देश जारी किए कि सभी जिलों में गौशालाओं की स्थापना के लिए उचित भूमि को चिन्हित किया जाए. 

मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी डीएम के साथ बैठक की. इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव (सेवा), डिविजनल कमिश्नर, राजस्व व वित्त सचिव भी उपस्थित थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात की सराहना की कि शिकायतों के लिए बना सिंगल विंडो सिस्टम, हर सप्ताह होने वाली जनसुनवाई व मुख्यमंत्री शिकायत पेटिका को लेकर  सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. इसमें लगातार बढ़ोतरी जरूरी है ताकि आमजन को यह आभास हो कि दिल्ली सरकार पूरी गंभीरता से उनकी समस्याओं को निपटारा करने में प्रभावी तरीके अपना रही है.

इस बैठक में सीएम ने सभी डीएम की कांवड़ यात्रा में उनकी भूमिका की भी सराहना की और निर्देश दिए कि तीन माह के भीतर कांवड़ समितियों की बकाया पेमेंट का भुगतान हो जाना चाहिए. बैठक में कुछ डीएम ने मुख्यमंत्री से स्टाफ की कमी व अन्य समस्याओं के बारे में बताया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया. 

तिरंगा यात्रा को लेकर सीएम ने कहा, दिल्ली समेत पूरा देश उल्लास व देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है.इसके तहत ‘हर घर तिरंगा' अभियान भी चल रहा है. सभी डीएम इस बात का ध्यान रखे कि जिला कार्यालयों से तिरंगा बांटने का काम सुचारू व सफलता पूर्वक हो. मुख्यमंत्री ने बैठक में ‘दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान पर भी बात की और कहा कि 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में सभी स्कूलों, कार्यालयों, आम जन की भागीदारी के लिए उन्हें गंभीर प्रयास लगातार करने होंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rekha Gupta, Delhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com