"सीनियर चंद्रचूड़ के आगे लड़ा था पहला केस, जूनियर को सौंप रहा हूं कुर्सी": विदाई स्पीच में CJI यूयू ललित

जस्टिस ललित ने कहा मैंने सोलापुर और मुंबई में पढ़ाई की.मेरे शिक्षकों की मुझे गढ़ने में काफी मेहनत रही. माता पिता के साथ साथ पत्नी और बच्चों सहित परिवार का सहयोग मेरे जीवन में बहुत अहम है. दरअसल जजों के बारे में meeting the lawyers not beating the lawyers की बात जिसका जिक्र जस्टिस चंद्रचूड़ मेरे हवाले से कर रहे थे वो बात दरअसल मुझे सीनियर चंद्रचूड़ साहब यानी जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ साहब ने बताया था.ललित ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट बार का सदस्य होने का गर्व है. जब मैं दिल्ली आया तो मेरे भी सपने थे लेकिन तब राह साफ नहीं थी. लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो संतुष्टि और खुशी होती है. आप सब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं.

कार्यक्रम में मनोनीत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने एक वकील के तौर पर सोराबजी को ब्रीफिंग दी थी तो जस्टिस ललित से मुलाकात की थी. फिर हम एक दूसरे के खिलाफ भी कई मुकदमों में पेश हुए फिर साथी जज हुए. मैंने उनसे कानून और प्रक्रिया की कई बारीकियां जानी सीखी. अच्छे हृदय के बेहतरीन समझ वाले जज हैं जस्टिस ललित. एक बेंच में साथ साथ मामले सुनने के दौरान कई यादगार क्षण याद करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई सिक्रेट भी साझा किए. उन्होंने कहा कि हमने उनसे कई बातें सीखी कि हमें वकीलों को समझना चाहिए we must meet the lawyer not beat the lawyer मुझे जस्टिस ललित के उत्तराधिकारी के तौर पर अहसास है कि मैं बड़े जूते में पांव डाल रहा हूं. 2G मामलों में सीबीआई के वकील रहे, लोकप्रिय अमाइकस क्योरे रहे धाकड़ वकील और विद्वान सूझबूझ वाले जज और जबरदस्त काम करने वाले चीफ जस्टिस जो हमेशा शांत रहते हैं स्थितप्रज्ञ की तरह प्रशासनिक स्तर पर भी उन्होंने न्याय को आम जनता के द्वार तक पहुंचाया.

