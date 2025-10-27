CJI गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर की जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश

CJI बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है. उन्होंने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है. इससे पहले कानून मंत्रालय ने CJI को पत्र लिखा था और अपने उत्तराधिकारी का नाम मांगा था. 23 नवंबर, 2025 को मुख्य न्यायाधीश गवई रिटायर हो रहे हैं. इसके बाद 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे.

दरअसल, परंपरा के मुताबिक कानून मंत्रालय CJI को उनकी सेवानिवृत्ति से लगभग एक महीने पहले उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगता है. इसके बाद वर्तमान CJI औपचारिक रूप से पद छोड़ने से लगभग 30 दिन पहले, "पद धारण करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले" सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्य कांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं. उनको 24 नवंबर को पदभार ग्रहण करना है और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा. वे 9 फरवरी, 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.