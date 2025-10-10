बिहार चुनाव: मान गए चिराग? कहा- जिसका आपको इंतजार, जल्द होगी घोषणा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर जारी विवाद खत्म होने के संकेत हैं. नित्यानंद राय के साथ बातचीत के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं , वहां मुझे मेरे सम्मान की चिंता नहीं है. आपको जिस बात का इंतज़ार है, वो घोषणा जल्दी होगी. वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि चिराग पासवान एक केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरह से सकारात्मक है.

#WATCH | Delhi | On seat-sharing talks for Bihar elections with LJP(RV) President Chirag Paswan, Union Minister Nityanand Rai says, "Chirag Paswan is a Union Minister and he has minced no words in saying what he has said. Everything is positive." pic.twitter.com/unf2jAQkAx — ANI (@ANI) October 10, 2025

बताते चलें कि इससे पहले भी एलजेपी (रामविलास) के नेताओं ने संकेत दिए थे कि अगर बीजेपी सही प्रस्ताव देती है तो गठबंधन जारी रहेगा. पार्टी का साफ कहना है कि सभी दलों को साथ बैठकर बातचीत करनी होगी, तभी कोई ठोस निर्णय निकल पाएगा.

बीजेपी के साथ चिराग पासवान की कई दौर की हो चुकी है बातचीत

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ कई दौर की बातचीत की है. पार्टी चाहती है कि एलजेपी (रामविलास) एनडीए का के साथ रहकर बिहार में महागठबंधन को चुनौती दे. हालांकि, सीट बंटवारे पर अब तक कोई ठोस फॉर्मूला तय नहीं हुआ है. बीजेपी इस समय अपने सहयोगियों को साधने में जुटी है. बताया जा रहा है कि चिराग को केंद्र में बड़ा मंत्रालय देने की पेशकश भी की गई है, ताकि वे एनडीए के साथ बने रहें. लेकिन चिराग इस ऑफर पर सोचने के मूड में हैं.

लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग को किया गया है अधिकृत

गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं ने बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. लोजपा (रामविलास) के सांसद और पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने संवाददाताओं से कहा था कि पार्टी पदाधिकारियों में आम सहमति बनी है कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान जी जो भी निर्णय लेंगे, वह हम सभी के लिए स्वीकार्य होगा. लोजपा की समस्तीपुर से लोकसभा सदस्य शंभवी चौधरी ने कहा था कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को विधानसभा चुनाव से जुले सभी अहम निर्णयों, जिसमें सीट बंटवारा भी शामिल है, का अधिकार सौंप दिया है.

