वोट की डेट आते ही खेला शुरू! चिराग पासवान ने फेंक दी पीके वाली गुगली, अब क्या करेगी बीजेपी?

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो गई है. एनडीए खेमे में सीट बंटवारे के लिए अभी बैठकों का दौर चल रहा है. इस बीच सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की पार्टी से संपर्क साध लिया है. खबरों के मुताबिक चिराग के इस कदम को प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है. दरअसल, चिराग एनडीए गठबंधन में ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं. अब एलजेपी (आर) के सूत्रों ने बताया कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं.

बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लगातार एनडीए के सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं. माना जा रहा है कि एनडीए अगले एक दो दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है. इस बीच चिराग की पार्टी की गुगली ने बिहार में एनडीए की मुसीबत बढ़ा दी है. सूत्रों के अनुसार चिराग 25-30 सीटों पर अड़े हुए हैं.

चिराग ने फेंक दी गुगली

चिराग की एलजेपी (आर) के इस नए दांव के बाद अब बिहार में एनडीए पर दबाव पड़ना तय है. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले भी प्रशांत किशोर कई बार चिराग पासवान की तारीफ कर चुके हैं. अब चिराग की पार्टी के इस नए दांव ने फिलहाल राज्य में सियासी माहौल को गरमा दिया है. 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था. पिछले चुनाव में चिराग की पार्टी कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाई थी. लेकिन एनडीए के सहयोगी जेडीयू को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था.

इस बार भी चिराग की पार्टी ने अलग राह अपनाने का संकेत देकर एनडीए को मुसीबत में तो डाल ही दिया है. माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से इस मसले को अब जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश होगी. गौरतलब है कि बिहार में दो चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं. पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग है. दूसरा चरण में 122 सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होगी. रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे. पिछल