चिंतन रिसर्च फाउंडेशन भारत के सबसे बेहतरीन थिंक टैंकों में से एक के रूप में उभरेगा: अमिताभ कांत

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) के पहले स्थापना दिवस पर देश की दिग्गज हस्तियां जुटीं. नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए और अपनी बात रखी. उन्होंने फाउंडेशन के काम की सराहना करते हुए कहा कि ये आने वाले सालों में देश के बेहतरीन थिंक टैंक में से एक होगा.

#WATCH | Delhi | Former NITI Aayog CEO Amitabh Kant says, " I compliment the Chintan Research Foundation on completing its one year and on its annual day, let me compliment the team for being a very vibrant, dynamic young team. I have been through some of the research papers that… pic.twitter.com/kSHD3hldVl