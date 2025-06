जितना सोचा था उससे कहीं अधिक हासिल किया: एक साल की उपलब्धि पर बोले CRF प्रेसिडेंट शिशिर प्रियदर्शी 

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) के पहले स्थापना दिवस पर उसके प्रेसिडेंट शिशिर प्रियदर्शी ने एक साल की उपलब्धियों के बारे में बताया कि फाउंडेशन ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक हासिल किया है. एक साल में 50 ओपेड और 150 आर्टिकल प्रकाशित किए हैं और सात-आठ बड़े इवेंट कर चुके हैं. यह काफी संतोषजनक और मेहनत भरी यात्रा रही है. हमने प्रयास किया है कि हम बौद्धिक रूप से ईमानदार रहें. हो सकता है हम जो लिखें वह सबसे उचित न हो, उसमें कुछ लोगों के और विचार हों, लेकिन अपने लिए काफी ईमानदार और एडिटोरियल के स्तर पर आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं.

