जब धराली में रास्ते बहे, पुल टूटे, तब आसमां का सीना चीर फरिश्ता बन आया चिनूक; जानें क्यों है खास

उत्तरकाशी के धराली गांव में जब बादल फटा, तो ज़मीन भी टूटी, जिस वजह से यहां जाने वाले तमाम रास्ते बंद हुए और कई ज़िंदगियां मलबे में फंस गईं. आसमान से मौसम का कहर और नीचे त्राहिमाम मचा हो, जब पहाड़ों के उस पार से जब कोई नहीं आ सकता था, जब धराली की तबाही ने सबकुछ लील लिया. अब यहां जोरों पर राहत एवं बचाव जारी है, जबकि यहां पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है. लेकिन इसके बाद भी आईटीबीपी और बाकी टीमें जी-जान से जुटी है, ताकि हर कीमती जान को किसी भी तरह बचाया जा सकें. उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे एक जख्मी रास्ता बन चुका है, जगह-जगह लैंडस्लाइड और सैलाब ने इसे निगल लिया है. कहीं 100 मीटर, तो कहीं 200 मीटर तक सड़कें पूरी तरह बह चुकी हैं. रास्ते पर भूस्खलन की वजह से धराली का संपर्क पूरी तरह टूट गया. गांव चारों ओर से पानी और मलबे में घिरा है. इस मुश्किल वक्त में तब आसमान से एक 'दो सिरों वाला विशालकाय हेलीकॉप्टर' उतरा—CH-47 चिनूक. जिसने लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है.

चिनूक: केवल हेलीकॉप्टर नहीं, रेस्क्यू का देवदूत

भारतीय एयरफोर्स के पास चिनूक हेलीकॉप्टर है जो कि (CH-47 Chinook) दुनिया के सबसे ताकतवर मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टरों में गिना जाता है. यह भारतीय एयरफोर्स के सबसे अहम एयरलिफ्ट एसेट्स में से एक है. धराली आपदा में, जब गंगोत्री हाईवे का कई मीटर हिस्सा धंस गया और भूस्खलन की वजह से ज़मीन रास्ता नहीं दे पाई—तब भारतीय एयरफोर्स के इस धांसू चिनूक ने ही रेस्क्यू टीमों, राहत सामग्री, और इंजीनियरिंग उपकरणों को पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचाया. चिनूक मुश्किल वक्त में जिस तरह काम आ रहा है, उससे साफ है कि ये कोई महज इंसान की बनाई हुई बेजोड़ मशीन ही नहीं बल्कि रेस्क्यू के लिए किसी देवदूत से कम नहीं.

क्या है चिनूक की खासियत?