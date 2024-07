चीन के 'जामताड़ा' से छुड़ाए गए 11 भारतीय; जानें इस स्कैम सेंटर में होने वाले टॉर्चर की कहानी  

China scam center : म्यांमार के भारतीय दूतावास ने बताया है कि म्यांमार के म्यावाड्डी में श्वे को को स्थित स्कैम सेंटर में फंसे 11 भारतीयों को आज म्यांमार के अधिकारियों और स्थानीय सहायता के सहयोग से रिहा करा लिया गया है. हम उनकी देश वापसी पर काम कर रहे हैं. श्वे को को का चीन कनेक्शन है. इसे चीन का जामताड़ा भी कहा जाता है. यहां भारत सहित एशियाई देशों के नागरिकों को धोखे से नौकरी के बहाने बुलाया जाता है और फिर उनसे धोखाधड़ी करवाई जाती है. यह साइबर धोखाधड़ी होती है. यहां काम करने वाले लोगों को हर महीने निश्चित सैलरी तो मिलती है, लेकिन बर्ताव जानवरों सा किया जाता है. एक छोटे से कमरे में 5-5 लोगों को रखा जाता है. नाश्ते से लेकर खाने तक का एक समय तय है. अगर उस समय किसी कारण से कर्मचारी ने खाना नहीं खाया तो उसे फिर खाने का मौका नहीं दिया जाता. हर कमरे में जासूस भी रखे जाते हैं और आपस में ज्यादा बात करने पर भी मनाही है. अगर कोई कर्मचारी काम छोड़ना भी चाहे तो इसकी इजाजत नहीं मिलती. भागने की कोशिश करने वाले को मारा-पीटा जाता है. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत सरकार को क्यों इन्हें रिहा करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी.

11 Indian victims trapped at Shwe Ko Ko based scam centre in Myawaddy, Myanmar have been released today with the support of Myanmar authorities and local assistance. We are working on their return and repatriation to India.@DrSJaishankar @MEAIndia @PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/kgaGdjTjP2