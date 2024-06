चीन ने भेजा है PM मोदी को क्या बधाई संदेश?

देश में एक बार फिर से NDA की सरकार बनने जा रही है. लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल करते हुए 293 सीटों पर जीत दर्ज की है. लगातार तीसरी बार जीत से एनडीए में काफी उत्साह है. नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. वह 8 जून को शपथ ग्रहण कर सकते है. आम चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद देश के साथ ही दुनियाभर के नेता पीएम मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं. इटली, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के अलावा चीन ने भी पीएम मोदी को चुनावी जीत पर बधाई दी है. चीन (India China Relations) ने अपने बधाई संदेश के साथ ही भारत के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा, ''भारत के साथ काम करने को उत्सुक हूं.''

Congratulations to Prime Minister @narendramodi, BJP and the National Democratic Alliance on the election victory. We look forward to a healthy & stable China-India relationship. pic.twitter.com/brFNB8WEZp