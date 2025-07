मानसरोवर यात्रा से SCO अध्यक्षता तक, बीजिंग में विदेश मंत्री जयशंकर और चीनी उपराष्ट्रपति में क्या बात हुई?

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को तीन दिनों की यात्रा पर चीन पहुंचे. वे तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे. बीजिंग पहुंचने के बाद उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मिलाकात की. मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने एक ट्वीट करते हुए कहा, “आज बीजिंग पहुंचने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हान झेंग से मिलकर खुशी हुई. उन्हें चीन की SCO अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से अवगत कराया. हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर गौर किया गया और विश्वास व्यक्त किया कि मेरी यात्रा के दौरान चर्चा उस सकारात्मक ट्रेजेक्टरी (रास्ते) को बनाए रखेगी."

Pleased to meet Vice President Han Zheng soon after my arrival in Beijing today.



Conveyed India's support for China's SCO Presidency.



Noted the improvement in our bilateral ties. And expressed confidence that discussions during my visit will maintain that positive trajectory. pic.twitter.com/F8hXRHVyOE