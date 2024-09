कर्नाटक के CM सिद्धारमैया पर चलेगा जमीन घोटाले का केस, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ((Siddaramaiah)) के खिलाफ जमीन घोटाले का केस चलेगा. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखते हुए सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा, "याचिका में जिन बातों का जिक्र है, उसकी जांच जरूरी है. जमीन घोटाला केस (MUDA Land Scam Case) में CM का परिवार शामिल है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है."

दरअसल, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने पर सिद्धारमैया ने कहा कि उनका सच जरूर सबके सामने आएगा.

कानून और संविधान में है मेरा विश्वास

इस फैसले के बाद सिद्धारमैया ने कहा, "मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं. अंत में सत्य सामने आएगा. सच की ही जीत होगी." उन्होंने ये भी कहा कि PM मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बदले की भावना से राजनीति कर रही है.

Karnataka HC dismisses petition by CM Siddaramaiah challenging Governor's sanction for his prosecution in alleged MUDA scam.



CM releases a press statement - "I will not hesitate to investigate. I will consult with experts on whether such an investigation is allowed under law or… pic.twitter.com/UzFyhBsBhF