विज्ञापन
विशेष लिंक

पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 साल की उम्र में मिर्जापुर में हुआ निधन, बनारस में होगा अंतिम संस्कार

Pandit Chhannulal Mishra Death: ्पंडित छन्नूलाल मिश्र को सितंबर महीने में चेस्ट संबंधी परेशानी के चलते मिर्जापुर से वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सर सुंदर लाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 साल की उम्र में मिर्जापुर में हुआ निधन, बनारस में होगा अंतिम संस्कार
डित छन्नूलाल मिश्र का 91 साल की उम्र में निधन.
  • फेमस शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 वर्ष की उम्र में मिर्जापुर में निधन हो गया.
  • छन्नूलाल को कुछ दिनों पहले चेस्ट संबंधी परेशानी के चलते बीएचयू के ICU में भर्ती कराया गया था.
  • BHU से डिस्चार्ज मिलने के बाद उन्हें मिर्जापुर के रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फेमस शास्त्रीय गायक और पद्म पुरस्कार सम्मानित कलाकार पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है. मिर्जापुर में गुरुवार सुबह 4.15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी. कुछ दिन पहले उन्हें बीएचयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. उनकी बेटी नम्रता ने पिता के निधन की जानकारी देते हुए कहा कि वह मिर्जापुर में घर पर ही थे.

कहां होगा छन्नूलाल का अंतिम संस्कार?

पंडित छन्नूलाल का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह मिर्जापुर से 11 बजे तक वाराणसी लाया जाएगा. दिन में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और शाम 7 बजे बनारस में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

कुछ दिनों पहले ICU में हुए थे भर्ती

पंडित छन्नूलाल मिश्र को सितंबर महीने में चेस्ट संबंधी परेशानी के चलते मिर्जापुर से वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सर सुंदर लाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. पंडित छन्नूलाल मिश्र को माइनर अटैक आया था. जिसके बाद उनको बीएचयू के ICU में भर्ती कराया गया था. जांच में उनके चेस्ट में इंफेक्शन और खून की कमी निकली थी.

बेटी ने बताया था छन्नूलाल की तबीयत का हाल

उस दौरान उनकी बेटी नम्रता ने कहा था कि  मिर्जापुर में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल अस्पताल रेफर किया. तबीयत ठीक होने के बाद उको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

मिर्जापुर अस्पताल में भी भर्ती रहे पंडित छन्नूलाल

उनका हीमोग्लोबिन की कमी और त्वचा संबंधी समस्याओं का भी इलाज चल रहा था. मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम मिश्र के स्वास्थ्य की देखभाल कर रही थी. खून और मूत्र की जांच में उनका हीमोग्लोबिन कम पाया गया था. बीएचयू से छुट्टी मिलने के बाद परिवार उनको मिर्जापुर वापस ले गया था. वहां पर उनको ओझलापुल स्थित रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां उनकी जांच हुई थी. 

छन्नूलाल का पीएम मोदी से रहा खास कनेक्शन

बता दें कि पंडित छन्नूलाल का पीएम मोदी से खास कनेक्शन था.वह चुनाव के लिए पीएम मोदी रे प्रस्तावक रह चुके हैं.साल 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने जब वाराणसी से चुनाव लड़ा तो छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक बने थे. पंडित छन्नूलाल को साल 2010 में यूपीए सरकार ने पद्मभूषण से सम्मानित किया था. वहीं यूपी की अखिलेश सरकार ने उनको यश भारती सम्मान के नवाजा था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pandit Chhannulal Mishra, Pandit Chhannulal Mishra Death, Chhannulal Mishra, Chhannulal Mishra Funeral, Chhannulal Mishra Last Rites
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com