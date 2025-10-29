सुनसान में किया महिला का यौन उत्पीड़न..चेन्नई में पुलिस ने पकड़ा बाइक टैक्सी वाला शैतान!

चेन्नई में बाइक टैक्सी चालक के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने सोमवार को 22 वर्षीय महिला का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया. शिवकुमार नाम के इस व्यक्ति को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. शिवकुमार की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है.

जांचकर्ताओं के अनुसार, महिला ने सोमवार देर रात चेन्नई के पक्कीकरनई में अपनी दोस्त से मिलने के लिए एक बाइक टैक्सी बुक की थी. उसने ड्राइवर शिवकुमार से कहा कि वह उसकी वापसी यात्रा का इंतज़ार करे.

मंगलवार सुबह उसे घर छोड़ते समय, शिवकुमार कथित तौर पर एक सुनसान रास्ता अपनाकर महिला को धमकाया और उसका यौन उत्पीड़न किया. बाद में ड्राइवर ने पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया. उसने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के बयान में कहा गया है, "टी 5 वनागरम पुलिस ने शिकायत की जाँच की और उसे सही पाया. मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की पहचान शिवकुमार के रूप में हुई है."

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर तमिलनाडु में विपक्ष चिंता व्यक्त करता रहा है. हालांकि, राज्य पुलिस और सत्तारूढ़ द्रमुक आरोपों से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है और हाल के मामलों में त्वरित न्याय के लिए मुकदमों की सुनवाई तेज़ की जा रही है.