विज्ञापन
विशेष लिंक

सुनसान में किया महिला का यौन उत्पीड़न..चेन्नई में पुलिस ने पकड़ा बाइक टैक्सी वाला शैतान!

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर तमिलनाडु में विपक्ष चिंता व्यक्त करता रहा है. हालांकि, राज्य पुलिस और सत्तारूढ़ द्रमुक आरोपों से इनकार करते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सुनसान में किया महिला का यौन उत्पीड़न..चेन्नई में पुलिस ने पकड़ा बाइक टैक्सी वाला शैतान!
शिवकुमार की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है.
  • चेन्नई में बाइक टैक्सी चालक शिवकुमार को 22 वर्षीय महिला का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है
  • महिला ने अपनी दोस्त से मिलने के लिए बाइक टैक्सी बुक की और वापसी के लिए ड्राइवर से इंतजार करने को कहा था
  • आरोपी ने सुनसान रास्ता अपनाकर महिला को धमकाया और यौन उत्पीड़न किया, फिर उसे उसके घर छोड़ दिया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चेन्नई:

चेन्नई में बाइक टैक्सी चालक के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने सोमवार को 22 वर्षीय महिला का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया. शिवकुमार नाम के इस व्यक्ति को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. शिवकुमार की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है.

जांचकर्ताओं के अनुसार, महिला ने सोमवार देर रात चेन्नई के पक्कीकरनई में अपनी दोस्त से मिलने के लिए एक बाइक टैक्सी बुक की थी. उसने ड्राइवर शिवकुमार से कहा कि वह उसकी वापसी यात्रा का इंतज़ार करे.

मंगलवार सुबह उसे घर छोड़ते समय, शिवकुमार कथित तौर पर एक सुनसान रास्ता अपनाकर महिला को धमकाया और उसका यौन उत्पीड़न किया. बाद में ड्राइवर ने पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया. उसने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के बयान में कहा गया है, "टी 5 वनागरम पुलिस ने शिकायत की जाँच की और उसे सही पाया. मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की पहचान शिवकुमार के रूप में हुई है."

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर तमिलनाडु में विपक्ष चिंता व्यक्त करता रहा है. हालांकि, राज्य पुलिस और सत्तारूढ़ द्रमुक आरोपों से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है और हाल के मामलों में त्वरित न्याय के लिए मुकदमों की सुनवाई तेज़ की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chennai Bike Taxi Driver, Bike Taxi Driver, Driver Sexually Assaults Woman, Taxi Driver Sexually Assaults Woman
Get App for Better Experience
Install Now