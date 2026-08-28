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छात्रों की गूंज Vs झूठ की गूंज: कांग्रेस क्यों भड़क गई, शिकायत भी दर्ज करवाई

नई वेबसाइट सामने आई है-‘झूठ की गूंज’. इस वेबसाइट पर राहुल गांधी के दावों का फैक्ट-चेक किया जा रहा है. बीजेपी ने भी इस वेबसाइट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

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छात्रों की गूंज Vs झूठ की गूंज: कांग्रेस क्यों भड़क गई, शिकायत भी दर्ज करवाई
राहुल गांधी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज
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कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ‘छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में युवाओं के बीच अपनी बात उठा रहे हैं. इस बीच एक नई वेबसाइट सामने आई है-‘झूठ की गूंज'. इस वेबसाइट पर राहुल गांधी के दावों का फैक्ट-चेक किया जा रहा है. बीजेपी ने भी इस वेबसाइट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

लेकिन कांग्रेस ने ‘झूठ की गूंज' वेबसाइट के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवा दी है. कांग्रेस के मुताबिक, इस वेबसाइट पर जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है, वह पूरी तरह फर्जी है. जानकारी के लिए बता दें कि ‘झूठ की गूंज' वेबसाइट पर राहुल गांधी के 40 में से 29 स्टेटमेंट को गलत या गुमराह करने वाला बताया गया था. राहुल गांधी के ये सभी दावे नौकरी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों से जुड़े हुए थे.

अब इस वेबसाइट को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया है कि यह वेबसाइट बीजेपी के लोगों ने ही तैयार की है और इसके जरिए झूठा प्रचार किया जा रहा है. वहीं, बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं और उनकी पोल खुल गई है.

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की बात करें, तो उन्होंने इसकी शुरुआत प्रयागराज से की थी. इसके बाद वे देहरादून गए और फिर बाद में पुणे में भी उनका कार्यक्रम हुआ. पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिला अधिकारों की बात की थी और मनुस्मृति पर भी सवाल उठा दिए थे. राहुल गांधी ने तब जोर देकर कहा था कि महिलाएं किसी के भी अधीन नहीं हो सकती हैं, वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं.

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उन्होंने हाल ही में एक्ट्रेस कृति सेनन का भी समर्थन किया था. रक्षाबंधन के एक विज्ञापन को लेकर कृति सेनन को जमकर ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने वहां भी पोस्ट करके कहा था कि महिला को क्या पहनना है, इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता.

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