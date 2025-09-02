2 पासपोर्ट, 3 बार पाकिस्तान गया... पंजाब के यूट्यूबर के खिलाफ चार्जशीट में खुले कई और राज

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब के रूप नगर से गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर जसबीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट (Jasbir Singh Spying For Pakistan) दायर की गई है. पंजाब पुलिस की SSOC यानि स्पेशल ऑपरेशन सेल ने 1700 पेज की चार्जशीट दायर की है.इसमें बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं. चार्जशीट के मुताबिक, जसबीर ने भाखड़ा नांगल डेम, एक फाइटर जेट एयरबेस और एक बड़े आर्मी बेस की तस्वीरें और जानकारियां पाकिस्तान भेजी थीं.

जसबीर पाकिस्तान के होटलों में ISI एजेंटों से मिला

जसबीर पाकिस्तान में 120 लोगों के संपर्क में था. इसमें आईएसआई के कई लोग भी शामिल थे. वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शाकिर के भी लगातार संपर्क में था. शाकिर रंधावा का नंबर उसने जट रंधावा नाम से अपने मोबाइल में सेव किया था. इतना ही नहीं जसबीर ने पाकिस्तान के होटलों में आईएसआई के लोगों से मुलाकात भी की थी.

2 पासपोर्ट थे, 3 बार पाकिस्तान गया

चार्जशीट के मुताबिक, जसबीर के पास 2 पासपोर्ट थे. वह तीन बार पाकिस्तान गया था. वह पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लो के जरिए कई बार दानिश से भी मिला था. दानिश दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास का वही अधिकारी था, जिसको यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से कनेक्शन सामने आने और देश विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया था. पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जसबीर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान एंबेसी गया था.

पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अधिकारी को दिया था लैपटॉप

एंबेसी में उसकी मुलाकात पाकिस्तान आर्मी के आधिकारियों से भी हुई थी. दानिश ने जसबीर सिंह से भारतीय सिम मांगे थे लेकिन वो ये सिम उपलब्ध नहीं करा पाया था. चार्जशीट से ये भी पता चला है कि जसबीर सिंह ने अपना लैपटॉप पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अधिकारी को दिया था. हालांकि बाद में उसने लैपटॉप और मोबाइल का काफी डेटा डिलीट कर दिया, जिसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है.

'जानमहल' नाम का यूट्यूब चैनल चलाता था जसबीर

बता दें कि पंजाब पुलिस ने जसबीर सिंह को जून महीने में गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ कथित रूप सेसंपर्क में रहे पंजाब के एक यूट्यूबर जसबीर को गिरफ्तार किया गया था. पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया था कि जसबीर सिंह उर्फ ​​जान महल (41) कथित तौर पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए जासूसी कर रहा था.

पुलिस ने बताया कि रूपनगर के महलान गांव का रहने वाला जसबीर सिंह यूट्यूब चैनल 'जानमहल वीडियो' चलाता था, जिसके 11 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे. वह यात्रा और खाना पकाने से संबंधित सामग्री अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता था.