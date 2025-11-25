पानी के लिए जब उपसरपंच बना 'वीरू', पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पानी की समस्या को हल करने की मांग को लेकर, चंद्रपूर के चिमूर तालुका के शंकरपुर गांव के उपसरपंच अशोक चौधरी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन किया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्हें नीचे उतारा.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के इंजीनियरों द्वारा समस्या समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया. शंकरपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना स्वीकृत हुई थी.

ठेकेदार का दावा गलत!

ठेकेदार ने काम पूरा होने का दावा किया है, लेकिन अभी तक एक भी घर तक पानी नहीं पहुंचा है. गांव वालों का आरोप है कि योजना के कई काम अधूरे और ख़राब गुणवत्ता के हैं.

गड्ढों से एक्सीडेंट का खतरा

गांव वालों के मुताबिक पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा भी पैदा हो गया है और स्विच रूम का काम भी अधूरा है.

उपसरपंच चौधरी ने इन समस्याओं को लेकर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से कई बार शिकायतें की थीं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया. इसी उपेक्षा के कारण, उन्होंने हताश होकर पानी की टंकी पर चढ़कर यह अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया.