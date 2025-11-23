महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के पीए की डॉक्टर पत्नी ने की आत्महत्या, मायके वालों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे की पत्नी डॉ. गौरी पाल्वे ने मुंबई के वर्ली में अपने घर पर सुसाइड कर लिया. यह घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे हुई. इस मामले में वर्ली पुलिस की तरफ से एक्सीडेंटल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए KEM हॉस्पिटल भी भेज दिया गया है. जानकारी के मुताबिक इस कपल ने इसी साल 7 फरवरी को शादी की थी.

ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप

पुलिस और शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पारिवारिक झगड़े को भी एक संभावित एंगल माना जा रहा है. महिला के के मायके वालों ने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया है और यह भी दावा किया है कि वह शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ शक की वजह से परेशान थीं. पुलिस चल रही जांच के तहत इन दावों की जांच कर रही है.

इस मामले में पुलिस ने क्या बताया

इस घटना के बाद, पंकजा मुंडे ने बीड में अपने तय प्रोग्राम कैंसिल कर दिए. पाल्वे सरकारी KEM हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में डॉक्टर थीं. पुलिस के मुताबिक, पाल्वे के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके पति उन्हें टॉर्चर और परेशान करते थे, और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया. उन्होंने मौत की पूरी जांच की मांग की है.



