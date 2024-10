केंद्र सरकार ने विजया राहटकर (Vijaya Rahatkar) को राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) का अध्यक्ष नियुक्त किया है. राहटकर पूर्व में महाराष्‍ट्र महिला आयोग की अध्‍यक्ष रह चुकी हैं. साथ ही राहटकर राजस्‍थान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से सह-प्रभारी थीं.

राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने एक्‍स पर कहा, "NCW को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनसीडब्ल्यू अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार ने विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है."

NCW is pleased to share that in pursuance of Section 3, NCW Act, 1990, the Central Government has nominated Smt. Vijaya Kishore Rahatkar as the Chairperson of National Commission for Women. @VijayaRahatkar @PIB_India @PIBWCD pic.twitter.com/BHk3inwq3Q