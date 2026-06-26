केंद्र की जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पंजाब-हिमाचल का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द

केंद्र सरकार ने जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक कंपनी की पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित निर्माण इकाइयों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. यह कार्रवाई सीडीएससीओ और दोनों राज्यों के ड्रग रेगुलेटर की संयुक्त जांच के बाद की गई.
जांच के दौरान कंपनी की फैक्ट्रियों में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से जुड़े कई नियमों में कमी पाई गई. संयुक्त निरीक्षण टीम की सिफारिश पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया.
स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों कहना है कि दवा निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले की जांच अभी जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि WHO द्वारा जानकारी मांगने का मतलब यह नहीं है कि उसने दवा या कंपनी को दोषी ठहरा दिया है. फिलहाल केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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