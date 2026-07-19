1109 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में CBI की 4 राज्यों में 6 ठिकानों पर छापेमारी, कई अहम दस्तावेज जब्त

सीबीआई (CBI) ने 1109 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चार राज्यों में एक साथ छापेमारी की है. ये कार्रवाई ओडिशा की कंपनी गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Gupta Power Infrastructure Ltd.) से जुड़े मामले में की गई. सीबीआई ने 18 जुलाई को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में कुल छह जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

सीबीआई के मुताबिक, यह मामला कैनरा बैंक के साथ करीब 1109 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है. आरोप है कि कंपनी ने बैंक से फंड आधारित और नॉन-फंड आधारित वित्तीय सुविधाएं हासिल करने के लिए फर्जी और भ्रामक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. जांच में सामने आया है कि कंपनी ने अपने स्टॉक की कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया, व्यापारिक बकाया (Trade Receivables) को वास्तविक से अधिक दर्शाया और कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर कर बैंक से ज्यादा क्रेडिट लिमिट हासिल की.

सीबीआई का आरोप है कि बैंक से मिले लोन की रकम का इस्तेमाल तय उद्देश्य के बजाय दूसरी जगह किया गया. यानी लोन की राशि को दूसरी कंपनियों या अन्य कामों में डायवर्ट किया गया और खातों को सही दिखाने के लिए एवरग्रीनिंग जैसी प्रक्रिया अपनाई गई. इससे कैनरा बैंक को लगभग 1109 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

यह कार्रवाई सीबीआई की विशेष अदालत, भुवनेश्वर से मिले सर्च वारंट के आधार पर की गई. जांच एजेंसी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में कंपनी के चार निदेशकों के घरों की तलाशी ली. इसके अलावा कंपनी के कोलकाता स्थित रजिस्टर्ड ऑफिस और तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर भी छापे मारे गए. इनमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित प्लांट शामिल हैं.

छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एजेंसी इन दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बैंक से लिए गए कर्ज का इस्तेमाल किस तरह किया गया और धोखाधड़ी में किन-किन लोगों की भूमिका रही.

सीबीआई का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले सबूतों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला देश के बड़े बैंक फ्रॉड मामलों में से एक माना जा रहा है, जिसमें हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित धोखाधड़ी का आरोप है.

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