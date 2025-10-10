विज्ञापन
विशेष लिंक

CGHS मेरठ के अतिरिक्त निदेशक सहित 3 के खिलाफ CBI की चार्जशीट, 50 लाख की मांगी थी रिश्‍वत, जानें पूरा मामला

12 अगस्त 2025 को मेरठ के एक निजी अस्पताल समूह ने सीबीआई में शिकायत की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीजीएचएस के अधिकारी अस्पतालों को पैनल से हटाने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे. 

Read Time: 2 mins
Share
CGHS मेरठ के अतिरिक्त निदेशक सहित 3 के खिलाफ CBI की चार्जशीट, 50 लाख की मांगी थी रिश्‍वत, जानें पूरा मामला
सीबीआई ने 12 अगस्‍त को तीनों आरोपियों को 5 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • सीबीआई ने मेरठ CGHS के अतिरिक्त निदेशक और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में चार्जशीट दाखिल की.
  • शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को पांच लाख रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.
  • जांच में डॉ. अजय कुमार के घर से करीब पैंतीस लाख रुपये नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

सीबीआई ने मेरठ के सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में चार्जशीट दाखिल की है. मेरठ के सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दफ्तर में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने यह कार्रवाई की है. इस मामले में डॉ. अजय कुमार, अतिरिक्त निदेशक (CGHS मेरठ), लवेश सोलंकी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट (CGHS मेरठ) और एक अन्‍य व्‍यक्ति रईस अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.  

यह मामला 12 अगस्त 2025 को दर्ज किया गया था, जब मेरठ के एक निजी अस्पताल समूह ने सीबीआई में शिकायत की थी. शिकायत में आरोपा लगाया गया कि सीजीएचएस के अधिकारी अस्पतालों को पैनल से हटाने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे. 

रिश्‍वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार 

शिकायत के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की. सीबीआई ने शिकायत के बाद जांच शुरू की और एक जाल बिछाकर 12 अगस्‍त को ही तीनों आरोपियों को पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. 

29 लाख की नकदी बरामद

इसके बाद सीबीआई ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें डॉ. अजय कुमार के घर से 29.50 लाख रुपये नकद और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए. जांच के दौरान मौखिक, दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य मिले, जो आरोपियों की साजिश और मिलीभगत की पुष्टि करते हैं. 

अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में तीनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meerut CGHS Bribery Case, CBI, CBI Chargesheet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com