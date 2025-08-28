टैरिफ बाधा नहीं, वरदान... व्यापारी नेताओं ने ट्रंप को दिखाया आईना, PM मोदी से की ये अपील

अमेरिका की तरफ से हाल ही में लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को व्यापारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने झटका नहीं, बल्कि एक नया अवसर करार दिया है. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि व्यापार करने के लिए अमेरिका ही एकमात्र जगह नहीं है. पूरी दुनिया भारतीय व्यापारियों के लिए खुली है. सांसद व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने भी कहा कि यह संकट का नहीं बल्कि अपना दायरा बढ़ाने का अवसर है.

कई देशों में अपार संभावनाएं

भरतिया ने कहा कि यूके, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, आसियान देश, लैटिन अमेरिका, यूएई आदि में भारत के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं. भारतीय व्यापारी चुनौतियों से नहीं डरते हैं. हर नई परिस्थिति एक नया अवसर लेकर आती है. हम अमेरिकी टैरिफ को एक ऐसे मोड़ के रूप में देख रहे हैं, जो हमारे व्यापारिक दायरे को और विस्तार देगा.

अमेरिकी टैरिफ पर भरतिया ने कहा कि हम इसे एक वरदान के रूप में देखते हैं. भारतीय व्यापारी इस चुनौती को ऐतिहासिक अवसर में बदलने और भारत को वैश्विक व्यापार की नई ताकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम के समर्थन में भारत का व्यापार एवं उद्योग मजबूती से खड़ा है.

यह दायरा बढ़ाने का अवसर

सांसद व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि व्यापार भारत की रग-रग में है. सिंधु घाटी सभ्यता के युग से ही भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र रहा है. कोई भी बाधा भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने से रोक नहीं सकती. यह कोई संकट नहीं बल्कि अपने दायरे को फैलाने का अवसर है.

टैरिफ ऊपर चढ़ने की सीढ़ी

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में भारतीय व्यापारियों के लिए विशाल संभावनाएं हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय व्यापारियों ने हर संकट के बाद मजबूत होकर वापसी की है, चाहे कोविड-19 हो, आर्थिक मंदी हो या फिर प्राकृतिक आपदाएं. इसी तरह ये (अमेरिकी टैरिफ भी) ऊपर चढ़ने की सिर्फ एक सीढ़ी है.

प्रवीन खंडेलवाल ने आगे कहा कि भारत के 9 करोड़ व्यापारियों के दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना ने हमेशा देश की घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है और जीडीपी व रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आज भारतीय व्यापारी अपनी रणनीतियों को नया रूप देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाकर नए बाजारों में प्रवेश के लिए तैयार हैं.

पीएम मोदी से की अपील

CAIT ने जोर देकर कहा कि ‘मेक इन इंडिया' और ‘आत्मनिर्भर भारत' अभियानों के जरिए देश एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में उभर रहा है. दुनिया भारत से भरोसेमंद व्यापारिक रिश्तों की अपेक्षा रखती है. संगठन ने भारत सरकार से यूरोप, अफ्रीका और एशिया प्रशांत देशों के साथ व्यापारिक संवाद तेज करने का आग्रह किया ताकि व्यापारियों को व्यापक बाजार तक पहुंच मिल सके.