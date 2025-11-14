विज्ञापन
By-Election Result Live: विधानसभा उपचुनाव में रोचक मुकाबला, पंजाब में SAD आगे कश्मीर में बीजेपी का जलवा, जानिए हर सीट का हाल

By-election Result Live: जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, झारखंड की घाटशिला, मिजोरम की डंपा, ओडिशा की नुआपाड़ा, पंजाब की तरनतारण, राजस्थान की अंता और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर वोटों की गिनती जारी है. 

  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के साथ देशभर के सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं
  • जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना की इन सीटों पर मतगणना जारी है
  • बडगाम, नागरोटा, घाटशिला, डंपा, नुआपाड़ा, तरनतारण, अंताक और जुबली हिल्स में वोटों की गिनती हो रही है
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही देशभर में हुए उपचुनावों पर भी सबकी नजरें टिकी हैं. राज्य की सभी 243 सीटों पर मतगणना जारी है और इसके साथ ही 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के नतीजे भी सामने आ रहे हैं. जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, झारखंड की घाटशिला, मिजोरम की डंपा, ओडिशा की नुआपाड़ा, पंजाब की तरनतारण, राजस्थान की अंता और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर वोटों की गिनती जारी है. इन उपचुनावों के नतीजे न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि राष्ट्रीय समीकरणों पर भी असर डाल सकते हैं.

सीटआगेपीछे
बडगामनेशनल कॉन्फ्रेंसपीडीपी
नागरोटाबीजेपीनेशनल कॉन्फ्रेंस
घाटशिलाजेएमएमबीजेपी
डंपामीजो नेशनल फ्रंटजेपीएम
नुआपाड़ाबीजेपीबीजेडी
तरनतारणएसएडीआप
अंताकांग्रेसनिर्दलीय
जुबली हिल्सकांग्रेसबीआरएस

कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकाबला

जम्मू-कश्मीर की नगरोटा और बडगाम में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। इन दोनों सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी.  जम्मू-कश्मीर की दोनों विधानसभा सीटों पर मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुई. नगरोटा विधानसभा क्षेत्र (एसी-77) में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, जबकि बडगाम विधानसभा क्षेत्र (एसी-27) में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है. 

