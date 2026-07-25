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दिल्ली से सबसे लंबी बुलेट ट्रेन पकड़ेगी रफ्तार, प्रयागराज, वाराणसी से अयोध्या तक 865 KM का रूट, 320 की स्पीड

Bullet Train India: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट के बाद दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर रफ्तार पकड़ रहा है. यह देश में बुलेट ट्रेन का सबसे लंबा रूट होगा. देश में 4000 किमी का नेटवर्क बनाने की योजना है.

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दिल्ली से सबसे लंबी बुलेट ट्रेन पकड़ेगी रफ्तार, प्रयागराज, वाराणसी से अयोध्या तक 865 KM का रूट, 320 की स्पीड
Delhi Varanasi Bullet Train: दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन
नई दिल्ली:

भारत में मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के बाद 7 नए बुलेट ट्रेन का रोडमैप बनाया गया है. इसमें दिल्ली-वाराणसी (Delhi-Varanasi HSR Corridor) का सबसे पहले आगे बढ़ने के आसार हैं. उनमें 4 हजार किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा. इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने की तैयारी है. दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट 865 किमी का है, जिसकी डीपीआर नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन (NHSRCL) रेलवे को दे चुका है.  दिल्ली एनसीआर में नोएडा एयरपोर्ट के अलावा मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे स्टेशन जुड़ सकते हैं. यह देश का सबसे बिजी रूट है.

दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

डीपीआर मंजूरी, जमीन अधिग्रहण के बाद 2030-2031 तक कॉरिडोर के पहले चरण में दिल्ली-लखनऊ, आगरा तक रूट चालू करने का लक्ष्य रखा गया है. ये सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन रूट दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा. इसमें दिल्ली एनसीआर में सराय काले खां और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकते हैं.  जबकि बाकी उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी में स्टेशन होंगे. बिहार में बक्सर, पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज स्टेशन और बंगाल में सिलीगुड़ी स्टेशन बनाए जा सकते हैं.

  • 320 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन
  • 16 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान
  • 2027 में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक रूट खुलेगा
  • मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट 2029 तक पूरा होगा

दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन (Delhi–Varanasi Bullet Train)

दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने पर दिल्ली से बनारस 3.5 घंटे में सफर होगा. वाराणसी से सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट में पूरा होगा. ऐसे में दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी की दूरी 6 से 6.5 घंटे में तय की जा सकेगी. प्रोजेक्ट की डीपीआर के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी और फंडिंग पर बात आगे बढ़ेगी. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है और अगस्त 2027 तक सूरत से बिलिमोरा रूट खोलने की तैयारी है. देश की पहली बुलेट ट्रेन 320 किमी प्रति घंटा की गति से चलेगी. इसकी डिजाइन स्पीड 350 किमी प्रति घंटे की होगी. दिल्ली से पटना की 1000 किमी की दूरी भी सिर्फ 4 घंटे 40 मिनट में तय होगी.

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2. दिल्ली-वाराणसी से सिलिगुड़ी सबसे लंबा रूट

दिल्ली-वाराणसी रूट को पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से जोड़ा जाएगा. वाराणसी का सिलिगुड़ी  (Varanasi–Patna–Siliguri Corridor) तक 805 का रूट है, जो दिल्ली-वाराणसी रूट से कनेक्ट होगा. इससे दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी 1705 किमी का देश का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन रूट होगा. रेलवे वाराणसी-हावड़ा और वाराणसी-सिलिगुड़ी कॉरिडोर के लिए प्राथमिक हवाई और भू सर्वेक्षण कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है. वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच बुलेट ट्रेन से सफर 6 घंटे का हो सकता है.

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3. मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेन

मुंबई से पुणे बुलेट ट्रेन (Mumbai–Pune Bullet Train) का 170 KM का है, जो सबसे छोटा रूट होगा. मुंबई, नवी मुंबई, लोनावला, खालापुर और पुणे में इसके स्टेशन हो सकते हैं. आर्थिक राजधानी मुंबई और आईटी हब पुणे के बीच की दूरी बुलेट ट्रेन से 48-50 मिनट में पूरी होगी.

4. पुणे-हैदराबाद बुलेट ट्रेन

पुणे-हैदराबाद बुलेट ट्रेन (Pune-Hyderabad High Speed Rail Corridor) महाराष्ट्र और तेलंगाना के आईटी हब को जोड़ेगी. पुणे, अकलूज, पंढरपुर, सोलापुर, कलबुर्गी, तेलंगाना में जहीराबाद और हैदराबाद स्टेशन हो सकते हैं. पुणे से हैदराबाद तक बुलेट ट्रेन के 600 किमी लंबे रूट पर बुलेट ट्रेन 2 घंटे का वक्त लेगी.

5. बेंगलुरु-चेन्नई बुलेट ट्रेन

बेंगलुरु-चेन्नई बुलेट ट्रेन साउथ इंडिया के दो इंडस्ट्रियल हब को जोड़ेगी. दोनों शहरों के बीच 358 किमी की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय होगी. यह भी सरकार के प्रायोरिटी हाईस्पीड कॉरिडोर में से एक है. चेन्नई सेंट्रल, पूनमल्ली, अरक्कोनम, चित्तूर, बांगरपेट, बेंगलुरु का आईटी हब और बायप्पनहल्ली में बुलेट ट्रेन स्टेशन हैं.

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6. बेंगलुरु-हैदराबाद बुलेट ट्रेन

बेंगलुरु-हैदराबाद बुलेट ट्रेन (Bengaluru–Hyderabad High Speed Rail Corridor) इन दो शहरों के बीच हाईस्पीड कनेक्टिविटी देगा. आंध्र प्रदेश के साथ बेंगलुरु और हैदराबाद को कनेक्टिविटी मिलेगी. इसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, रायचूर, महबूबनगर, हैदराबाद एयरपोर्ट में स्टेशन बनाए जा सकते हैं. बेंगलुरु हैदराबाद बुलेट ट्रेन से 716 किमी की यात्रा ढाई घंटे में पूरी होगी.

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7. चेन्नई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन

चेन्नई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन (Chennai–Hyderabad High Speed Rail Corridor) दो बड़ी राजधानी को कनेक्ट करेगा.  ये रूट चेन्नई से आंध्र प्रदेश के रास्ते तेलंगाना के हैदराबाद तक जाएगा. हैदराबाद, हैदराबाद एयरपोर्ट, नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, विजयवाड़ा-अमरावती, गुंटूर, नेल्लोर, तिरुपति, तिरुवल्लूर और चेन्नई जैसे स्टेशन होंगे. चेन्नई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन करीब 3 घंटे में तय होगी.

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