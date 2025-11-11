विज्ञापन
जम्मू कश्मीर : बडगाम उपचुनाव में 11 बजे तक 21.74 प्रतिशत मतदान दर्ज

पिछले साल के विधानसभा चुनाव में बडगाम में कुल मतदान प्रतिशत 51.13 प्रतिशत रहा था. बडगाम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.26 लाख पंजीकृत मतदाता हैं और सुचारू मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियां की गई हैं.

श्रीनगर:

जम्मू कश्मीर के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक 21.74 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. बडगाम में मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ. घाटी में अधिकतर स्थानों पर रात का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि सुबह 9 बजे मतदान प्रतिशत 9.36 प्रतिशत था.

पिछले साल के विधानसभा चुनाव में बडगाम में कुल मतदान प्रतिशत 51.13 प्रतिशत रहा था. बडगाम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.26 लाख पंजीकृत मतदाता हैं और सुचारू मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियां की गई हैं. इस उपचुनाव को सरकार के मुखिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है.

पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने अपने पारिवारिक गढ़ गांदरबल के साथ इस सीट से भी चुनाव जीता था, जिसके बाद उन्होंने यह सीट खाली कर दी थी. इसके बाद ही इस सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था. बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, जहां 1962 से ही इसके उम्मीदवार जीतते रहे हैं. बस एक बार 1972 में कांग्रेस उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की थी.

श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सदस्य आगा रूहुल्लाह मेहदी ने 2002, 2008 और 2014 के विधानसभा चुनाव में बडगाम सीट से जीत हासिल की. अब्दुल्ला 2024 में यहां से विजयी हुए थे. इस चुनाव में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसमें सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के आगा मुंतजिर से कड़ी चुनौती मिल रही है.

