हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: बसपा-इनेलो ने फिर मिलाया हाथ, इस तरह किया सीटों का बंटवारा

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के साथ मिलकर लड़ने की घोषणा की है. दोनों दलों ने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है.राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसकी घोषणा चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई.दोनों दलों ने तीसरी बार गठबंधन किया है.

क्या बोले अभय सिंह चौटाला

बसपा के साथ गठबंधन के बाद इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने कहा,''यह गठबंधन किसान,कमेरे एवं पिछड़े वर्ग के हकों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने के उद्देश्य से बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की स्वीकृति से हुआ है.'' उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य समाज के वंचित,पिछड़े वर्गों एवं किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्नति सुनिश्चित करना है.

Chandigarh: "BSP's national president Mayawati has given her full blessing to the alliance with Indian National Lok Dal, and everyone has high hopes that this alliance will bring better results in the upcoming assembly by-elections in Haryana this year," says BSP National… pic.twitter.com/b9zm8Zo0fM