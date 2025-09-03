पार्टी के कुछ नेता मेरे खिलाफ साजिश कर रहे.. परिवार में कलह पर के कविता ने रखी अपनी बात

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने विधान परिषद सदस्य के. कविता को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया था. परिवार के बीच की उपजी आतंरिक कलह पर के कविता ने खुलकर बात करते हुए कहा कि पार्टी के कुछ नेता मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं. मुझ पर पहले तो गलत केस लगाए गए और फिर मैं साढ़े पांच महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में रही. कविता ने आगे कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों के मुद्दे उठाउंगी और प्रोटेस्ट करती रहूंगी.

मेरे खिलाफ साजिश हो रही है...

कविता ने कहा कि मैं पहले भी लोगों के मुद्दे उठाती रही हूं. जो कुछ भी पार्टी में हुआ, पार्टी के सीनियर नेताओं ने मुझे सोचने पर मजबूर किया. मैं राजनीति में अपने पिता की वजह से हूं जिनकी उंगली पकड़कर मैं यहां तक पहुंची. मैं अपने पिता से प्रेरित होकर राजनीति में आई. केसीआर हर समुदाय से किया वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग मेरे खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं मेरी इमेज को खराब कर रहे हैं. तेलंगाना को सामाजिक पार्टी की जरूरत है. इसलिए मैं तेलंगाना से जरूरी मुद्दों को उठा रही हूं. कविता ने कि जब मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया गया, तब मेरे भाई रामा राव ने मेरा साथ नहीं दिया.

पिता की छवि करने की कोशिश

इससे पहले कविता ने अपने चचेरे भाइयों एवं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं टी हरीश राव और जे संतोष कुमार पर कालेश्वरम परियोजना को लेकर अपने पिता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की छवि खराब करने का आरोप लगाकर पार्टी में तूफान खड़ा कर दिया था. पार्टी महासचिव टी. रवींद्र राव और एक अन्य महासचिव (अनुशासनात्मक मामलों के प्रभारी) सोमा भरत कुमार ने मीडिया में जारी एक बयान में बताया कि कविता के पिता एवं बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने उन्हें (कविता को) तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है.

नाम इस्तेमाल कर उठाया फायदा

इसमें कहा गया कि कविता का हालिया व्यवहार और उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां बीआरएस को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है. बीआरएस की पूर्ववर्ती राज्य सरकार के दौरान निर्मित कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं की सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से) जांच कराए जाने की कांग्रेस सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कविता ने कहा था कि केसीआर के कुछ करीबी लोगों ने उनके नाम का उपयोग करके कई तरह से लाभ उठाया है और उनके ‘‘कुकर्मों'' के कारण उनके पिता की बदनामी हो रही है.

कविता ने लगाए ये आरोप

उन्होंने आरोप लगाया था कि कालेश्वरम परियोजना मामले में केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के लिए हरीश राव और संतोष कुमार जिम्मेदार हैं. कविता ने आरोप लगाया था कि केसीआर लोगों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि वे (केसीआर के करीबी) ठेकेदारों के साथ गुप्त लेन-देन करके अपनी संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने दावा किया कि हरीश राव और संतोष कुमार के पीछे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी का हाथ है. कविता पिछले कई महीनों से पार्टी के कुछ नेताओं का नाम लिए बिना उनके खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां कर रही हैं.