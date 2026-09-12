BRICS Summit: पुतिन, जिनपिंग, पेजेश्कियान... कब किससे मिलेंगे मोदी और मुर्मू, कहां देखें LIVE? पूरा शेड्यूल

BRICS Summit Delhi 2026 Schdule: आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की राजधानी दिल्ली पर टिकी है. कारण है ब्रिक्स समिट. 5 महाद्वीप के 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में जुट रहे हैं. दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे इस BRICS शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ-साथ ईरान, इथियोपिया, मलेशिया, वियतनाम सहित अन्य सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. इन सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होगी. आज होने वाली इन मुलाकातों का पूरा शेड्यूल MEA ने जारी किया है. MEA ने यह भी बताया है कि इन मुलाकातों को कहां LIVE देखा जा सकता है.

BRICS Summit का पूरा शेड्यूल:

शनिवार, 12 सितंबर, 2026

10:00 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ बैठक

स्थान: हैदराबाद हाउस

फोटो सेशन: केवल आधिकारिक

10:30 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम अनवर इब्राहिम के साथ बैठक

स्थान: हैदराबाद हाउस

फोटो सेशन: केवल आधिकारिक

11:00 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक

स्थान: हैदराबाद हाउस

फोटो सेशन: केवल आधिकारिक

11:30 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम ले मिन्ह हंग के साथ बैठक

स्थान: हैदराबाद हाउस

फोटो सेशन: केवल आधिकारिक

11:30 बजे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ईरान के इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मसूद पेजेशकियन के साथ बैठक

स्थान: राष्ट्रपति भवन

फोटो सेशन: केवल आधिकारिक

दोपहर 2:00 बजे

ब्रिक्स नेताओं (ब्रिक्स सदस्य देशों) का आगमन

जगह: लेवल 2, भारत मंडपम

फोटो सेशन: केवल अधिकारियों के लिए

दोपहर 2:35 बजे

ब्रिक्स सदस्य देशों का क्लोज सेशन: "समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना"

जगह: समिट हॉल, लेवल 2, भारत मंडपम

फोटो सेशन: केवल अधिकारियों के लिए

शाम 4:25 बजे

ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता का भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी देखना

जगह: हॉल 14, भारत मंडपम

फोटो सेशन: केवल अधिकारियों के लिए

शाम 5:05 बजे

ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन

जगह: बाहरी लॉन, भारत मंडपम

फोटो सेशन: केवल अधिकारियों के लिए

शाम 5:10 बजे

ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का संयुक्त पौधरोपण

जगह: बाहरी लॉन, भारत मंडपम

शाम 5:45 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक

जगह: भारत मंडपम

शाम 7:30 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित गाला डिनर

जगह: लेवल 3, भारत मंडपम

रविवार, 13 सितंबर, 2026 का ब्रिक्स समिट का शेड्यूल

दोपहर बाद 2:30 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की कज़ाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव के साथ बैठक

जगह: भारत मंडपम

दोपहर बाद 3:00 बजे

प्रधानमंत्री की फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के साथ बैठक

जगह: भारत मंडपम

दोपहर बाद 3:30 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के साथ बैठक

जगह: भारत मंडपम

दोपहर बाद 4:10 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति मटामेला सिरिल रामफोसा के साथ बैठक

जगह: भारत मंडपम

शाम 4:40 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की बुरुंडी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम एवरेस्ट नदायिशिमिये के साथ बैठक

जगह: भारत मंडपम

शाम 5:10 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया संघीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा के साथ बैठक

जगह: भारत मंडपम

शाम 5:40 बजे

प्रधानमंत्री मोदी की युगांडा गणराज्य की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक

जगह: भारत मंडपम

ब्रिक्स समिट में नेताओं के मुलाकात को कहां देखें लाइव

MEA की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ब्रिक्स समिट में शामिल होने आए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के साथ होने वाली मुलाकात और बातचीत को BRICS के आधिकारिक YouTube चैनल के साथ-साथ MEA के आधिकारिक YouTube चैनल और दूरदर्शन पर क्लीन फीड उपलब्ध होगी. इसके साथ-साथ सभी नेताओं की होने वाली मुलाकात और बैठकों को आप NDTV पर भी लाइव देख सकेंगे.



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