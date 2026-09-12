BRICS Summit 2026 LIVE: नई दिल्ली में आज से BRICS समिट 2026 की शुरुआत होने जा रही है. दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजन किया जा रहा है. जिसमें शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं. BRICS समिट में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आने वाले हैं. इससे पहले जब 2016 में गोवा में BRICS समिट का आयोजन किया गया था. तब भी तीनों नेता एक साथ पहुंचे थे. वहीं BRICS समिट को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है. इसके साथ-साथ पीएम मोदी आज दिल्ली में कई वर्ल्ड लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे.

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