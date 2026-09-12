BRICS Summit 2026 LIVE: नई दिल्ली में आज से BRICS समिट 2026 की शुरुआत होने जा रही है. दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजन किया जा रहा है. जिसमें शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं. BRICS समिट में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आने वाले हैं. इससे पहले जब 2016 में गोवा में BRICS समिट का आयोजन किया गया था. तब भी तीनों नेता एक साथ पहुंचे थे. वहीं BRICS समिट को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है. इसके साथ-साथ पीएम मोदी आज दिल्ली में कई वर्ल्ड लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे.
LIVE Update
दिल्ली में बारिश के भी आसार
दिल्ली में मौसम विभाग ने आज बारिश के आसार भी जताए हैं. कल भी दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हुई है. जबकि मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है. ऐसे में बारिश को ध्यान में रखते हुए भी तैयारियां की गई हैं.
दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली में आयोजित BRICS समिट 2026 के चलते आज दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है. दिल्ली में आज कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह से बंद किए गए हैं. जबकि कई मागों को डायवर्ट भी किया गया है. ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.
शी जिनपिंग दिल्ली के लिए रवाना
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. वह दोपहर करीब 12 बजकर 25 मिनट पर दिल्ली आएंगे. दिल्ली में उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. BRICS समिट 2026 में वह भाग लेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आज शाम को अलग से भी मुलाकात होगी.
#NDTVatBRICS | दिल्ली के लिए रवाना हुए शी जिनपिंग, दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचेंगे@manogyaloiwal | #ManogyaLoiwalNDTV | #BRICSSummit2026 | #BharatKaVishwas pic.twitter.com/PL8rjaTAO9— NDTV India (@ndtvindia) September 12, 2026
शी जिनपिंग आज पहुंचेंगे दिल्ली
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं. जहां पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी आज शाम को होगी. BRICS का यह 18वां शिखर सम्मेलन है. जिसमें भारत और चीन पर भी सबकी नजरें रहेगी. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 11 अक्टूबर 2019 को मुलाकात हुई थी. तब दोनों नेता तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 'कृष्णाज बटर बॉल' पर मिले थे. यह जिनपिंग की आखिरी भारत यात्रा थी. अब वह 7 साल बाद फिर भारत पहुंच रहे हैं.
BRICS समिट की दिल्ली में आज से शुरुआत
BRICS समिट की दिल्ली में आज से शुरुआत हो रही है. दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे इस आयोजन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं. जबकि कई बड़े नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आज दिल्ली पहुंचेंगे. BRICS में भारत, रूस,चीन समेत 11 सदस्य हैं. जिनमें दुनिया की 49.5 प्रतिशत आबादी रहती है. ऐसे में नई दिल्ली में होने जा रहा यह आयोजन अहम माना जा रहा है.