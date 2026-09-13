विज्ञापन
विशेष लिंक
9 minutes ago

BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है. ये सम्मेलन शन‍िवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था. सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल 'नई दिल्ली घोषणापत्र 2026' जारी किया गया. ब्रिक्‍स देशों ने अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया. बता दें क‍ि भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इसमें चीन के राष्ट्रपति शी ज‍िनप‍िंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी सहित अन्य नेताओं ने भाग ल‍िया है. 

भारत की मेजबानी में हो रहे दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाए गए 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में नेताओं ने ‘परमाणु खतरे और संघर्ष के बढ़ते जोखिमों' पर भी चिंता जताई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ब्रिक्स के अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में, पहले दिन की बातचीत के आखिर में घोषणापत्र को अपनाने की घोषणा की.

Live News Updates... 

Sep 13, 2026 07:23 (IST)
Link Copied
Share

LIVE: ब्रिक्स सम‍िट, भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच के मद्देनजर ट्रैफ‍िक एडवाइजरी जारी

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले टी20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने रविवार के लिए ट्रैफ‍िक एडवाइजरी जारी की है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों (वीआईपी) की आवाजाही के दौरान सुरक्षा के घेरे में लिए गए नियंत्रित इलाकों में सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक यातायात पाबंदियां लागू रहेंगी. इसके अलावा, रविवार शाम को होने वाले भारत-अफगानिस्तान मैच के मद्देनजर अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास दोपहर दो बजे से यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा. 
 

Sep 13, 2026 07:13 (IST)
Link Copied
Share

BRICS Summit 2026 LIVE: अन्‍य राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी

ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज है. शन‍िवार की तरह रविवार को भी पीएम मोदी अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे. इसके अलावा ब्रिक्स आउटरीच कार्यक्रम के तहत मेहमान देशों के साथ बातचीत की जाएगी. इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत बनाना है. 

Sep 13, 2026 07:10 (IST)
Link Copied
Share

LIVE Updates: गाजा में जारी हिंसा को लेकर इजराइल की कड़ी आलोचना

‘नयी दिल्ली घोषणापत्र’ में रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की आलोचना नहीं की गई, लेकिन गाजा में जारी हिंसा को लेकर इजराइल की कड़ी आलोचना की गई और फलस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आह्वान किया गया. 
 

Sep 13, 2026 07:09 (IST)
Link Copied
Share

LIVE: भारत के ल‍िए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी

भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर, ब्रिक्स समूह ने शनिवार को आम सहमति से एक साझा घोषणापत्र को अपनाया. यह सहमति पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर यूएई और ईरान के बीच गहरे मतभेदों को दूर करने के बाद बनी. हालांकि, घोषणापत्र में ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका या ईरानी सेना द्वारा कई खाड़ी देशों पर किए गए हमले का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया।
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BRICS Summit 2026 LIVE, BRICS Summit 2026, Brics Summit 2026 Delhi, PM Modi, Xi Jinping India Visit 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com