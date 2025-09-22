प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वह लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी सुबह लगभग 9 बजे होलोंगी के डोनी पोलो हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर से ईटानगर स्थित राजभवन के लिए उड़ान भरेंगे. इसके बाद वह इंदिरा गांधी पार्क जाएंगे, जहां वह विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे. इसी के साथ-साथ आज से देशभर में नई जीएसटी दरें भी लागू हो जाएंगी. बता दें कि एक सितंबर को जीएसटी की दरों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो आज से लागू हो गई हैं. इसके बाद कई चीजें सस्ती हो गई हैं तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो महंगी हो गई हैं. ऐसे में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें.

